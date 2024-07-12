https://ria.ru/20240712/erdogan--1959353551.html

Эрдоган заявил о плодотворных контактах с Россией и КНР по сближению с ШОС

Эрдоган заявил о плодотворных контактах с Россией и КНР по сближению с ШОС - РИА Новости, 12.07.2024

Эрдоган заявил о плодотворных контактах с Россией и КНР по сближению с ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его контакты с российским и китайскими коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином "принесут плоды" по... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:15

2024-07-12T21:15

2024-07-12T21:15

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турция

китай

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владимир путин

си цзиньпин

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его контакты с российским и китайскими коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином "принесут плоды" по вопросу сближения страны с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Эрдоган заявил ранее, что целью Анкары является членство в ШОС. Тема расширения Шанхайской организации сотрудничества постоянно на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем отношения с Россией, Китаем и Белоруссией, не разрывая их. На саммите Шанхайской организации сотрудничества мы встретились с председателем КНР Си Цзиньпином в очень сердечной атмосфере. У нас также были хорошие встречи с президентом России, господином Путиным, и президентом Белоруссии, господином (Александром) Лукашенко. На мой взгляд, все эти контакты рано или поздно принесут свои плоды. Мы увидим это", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути с саммита НАТО в Вашингтоне.

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