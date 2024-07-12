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Эрдоган заявил о плодотворных контактах с Россией и КНР по сближению с ШОС
Эрдоган заявил о плодотворных контактах с Россией и КНР по сближению с ШОС - РИА Новости, 12.07.2024
Эрдоган заявил о плодотворных контактах с Россией и КНР по сближению с ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его контакты с российским и китайскими коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином "принесут плоды" по... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:15
2024-07-12T21:15
2024-07-12T21:15
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его контакты с российским и китайскими коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином "принесут плоды" по вопросу сближения страны с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Эрдоган заявил ранее, что целью Анкары является членство в ШОС. Тема расширения Шанхайской организации сотрудничества постоянно на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем отношения с Россией, Китаем и Белоруссией, не разрывая их. На саммите Шанхайской организации сотрудничества мы встретились с председателем КНР Си Цзиньпином в очень сердечной атмосфере. У нас также были хорошие встречи с президентом России, господином Путиным, и президентом Белоруссии, господином (Александром) Лукашенко. На мой взгляд, все эти контакты рано или поздно принесут свои плоды. Мы увидим это", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути с саммита НАТО в Вашингтоне.
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Россия, Турция, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Си Цзиньпин, НАТО, ШОС, В мире
Эрдоган заявил о плодотворных контактах с Россией и КНР по сближению с ШОС
Эрдоган заявил о плодотворных контактах с РФ и Китаем по вопросу сближения с ШОС