https://ria.ru/20240711/vtb-1958869084.html
В ВТБ назвали одну из перспектив цифрового рубля
В ВТБ назвали одну из перспектив цифрового рубля - РИА Новости, 11.07.2024
В ВТБ назвали одну из перспектив цифрового рубля
Одна из перспектив цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:45
2024-07-11T01:45
2024-07-11T01:45
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Одна из перспектив цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Одна из перспектив российского цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов",- сказал он. Пьянов отметил, что вероятности полного перехода рынка на расчеты в цифровом рубле в ближайшем будущем нет. Также топ-менеджер добавил, что инвестиции в цифровой рубль сейчас меньше, чем инвестиции в искусственный интеллект и относительно окупаемости никто не может дать точных прогнозов. "Если будет интерфейс трансграничных расчетов между двумя, тремя и большим числом стран в цифровом рубле, цифровом юане, других валютах, если расчеты будут защищены, невидимы для других контрагентов, конвертация по выгодному курсу, то практически любые инвестиции окупятся сторицей",- заключил Пьянов.
https://ria.ru/20240710/zakon-1958675156.html
https://ria.ru/20240705/pyanov-1957689859.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
В ВТБ назвали одну из перспектив цифрового рубля
Зампред ВТБ: одной из перспектив цифрового рубля стали трансграничные расчеты
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Одна из перспектив цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"Одна из перспектив российского цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов",- сказал он.
Пьянов отметил, что вероятности полного перехода рынка на расчеты в цифровом рубле в ближайшем будущем нет.
Также топ-менеджер добавил, что инвестиции в цифровой рубль сейчас меньше, чем инвестиции в искусственный интеллект и относительно окупаемости никто не может дать точных прогнозов.
"Если будет интерфейс трансграничных расчетов между двумя, тремя и большим числом стран в цифровом рубле, цифровом юане, других валютах, если расчеты будут защищены, невидимы для других контрагентов, конвертация по выгодному курсу, то практически любые инвестиции окупятся сторицей",- заключил Пьянов.