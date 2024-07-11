https://ria.ru/20240711/vtb-1958869084.html

В ВТБ назвали одну из перспектив цифрового рубля

В ВТБ назвали одну из перспектив цифрового рубля - РИА Новости, 11.07.2024

В ВТБ назвали одну из перспектив цифрового рубля

Одна из перспектив цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:45

2024-07-11T01:45

2024-07-11T01:45

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Одна из перспектив цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Одна из перспектив российского цифрового рубля – это помощь в разрешении проблем трансграничных расчетов",- сказал он. Пьянов отметил, что вероятности полного перехода рынка на расчеты в цифровом рубле в ближайшем будущем нет. Также топ-менеджер добавил, что инвестиции в цифровой рубль сейчас меньше, чем инвестиции в искусственный интеллект и относительно окупаемости никто не может дать точных прогнозов. "Если будет интерфейс трансграничных расчетов между двумя, тремя и большим числом стран в цифровом рубле, цифровом юане, других валютах, если расчеты будут защищены, невидимы для других контрагентов, конвертация по выгодному курсу, то практически любые инвестиции окупятся сторицей",- заключил Пьянов.

https://ria.ru/20240710/zakon-1958675156.html

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экономика, технологии, россия