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Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко
Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко
В Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключенных, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:04
2024-07-11T07:04
2024-07-11T07:04
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. В Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключенных, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения. На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. Тогда же - в конце мая - в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа украинских заключенных, мобилизованных в ряды ВСУ, уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в ВСУ подали около 5 тысяч заключенных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html
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Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко
Марочко: в Харьковскую область прибыли украинские мобилизованные заключенные