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Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vsu-1958882208.html
Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко
Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко
В Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключенных, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:04
2024-07-11T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
владимир зеленский
денис малюська
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. В Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключенных, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения. На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. Тогда же - в конце мая - в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа украинских заключенных, мобилизованных в ряды ВСУ, уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в ВСУ подали около 5 тысяч заключенных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html
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украина
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в мире, украина, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, владимир зеленский, денис малюська, вооруженные силы украины, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины, Харьков
Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко

Марочко: в Харьковскую область прибыли украинские мобилизованные заключенные

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. В Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключенных, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения. На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. Тогда же - в конце мая - в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа украинских заключенных, мобилизованных в ряды ВСУ, уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в ВСУ подали около 5 тысяч заключенных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийДенис МалюськаВооруженные силы УкраиныХарьков
 
 
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