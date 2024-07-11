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Встреча Моди с Путиным расстроила американских чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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07:57 11.07.2024 (обновлено: 11:26 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/vstrecha-1958884759.html
Встреча Моди с Путиным расстроила американских чиновников, пишут СМИ
Встреча Моди с Путиным расстроила американских чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Встреча Моди с Путиным расстроила американских чиновников, пишут СМИ
Теплая встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным расстроила американских чиновников в преддверии саммита... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:57
2024-07-11T11:26
в мире
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Теплая встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным расстроила американских чиновников в преддверии саммита Североатлантического альянса, пишет агентство Блумберг. "Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди с Владимиром Путиным накануне ключевого саммита НАТО, который президент Джо Байден проводит в Вашингтоне, расстроили американских чиновников, которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики", — говорится в публикации. При этом, отмечает агентство, американские чиновники выразили уверенность в том, что отношения США и Индии преодолеют "этот эпизод" благодаря продолжению откровенных бесед, но отметили, что визит Моди в Россию был "трудным и некомфортным" для команды Байдена. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. В первый день индийский премьер и Путин неформально пообщались в Ново-Огарево, во второй Моди вместе с российским лидером посетил павильон "Атом" на выставке "Россия", затем состоялись переговоры в Кремле. По итогам встречи президент России и премьер-министр Индии выступили с совместным заявлением о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.
https://ria.ru/20240711/plan-1958868614.html
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в мире, россия, индия, нарендра моди, владимир путин, джо байден, нато
В мире, Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
Встреча Моди с Путиным расстроила американских чиновников, пишут СМИ

Блумберг: объятия премьера Индии с Путиным расстроили американских чиновников

© Фото : Адиминистрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 9 июля 2024
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Адиминистрация Президента России
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 9 июля 2024
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Теплая встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным расстроила американских чиновников в преддверии саммита Североатлантического альянса, пишет агентство Блумберг.
"Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди с Владимиром Путиным накануне ключевого саммита НАТО, который президент Джо Байден проводит в Вашингтоне, расстроили американских чиновников, которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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При этом, отмечает агентство, американские чиновники выразили уверенность в том, что отношения США и Индии преодолеют "этот эпизод" благодаря продолжению откровенных бесед, но отметили, что визит Моди в Россию был "трудным и некомфортным" для команды Байдена.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. В первый день индийский премьер и Путин неформально пообщались в Ново-Огарево, во второй Моди вместе с российским лидером посетил павильон "Атом" на выставке "Россия", затем состоялись переговоры в Кремле.
По итогам встречи президент России и премьер-министр Индии выступили с совместным заявлением о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.
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