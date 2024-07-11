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"Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России - РИА Новости, 11.07.2024
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05:30 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vstrecha-1958878546.html
"Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России
"Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России - РИА Новости, 11.07.2024
"Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России
Июньская встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации говорит о растущем недовольстве политикой США в мире, заявил международный обозреватель РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:30
2024-07-11T05:30
в мире
россия
сша
брикс
нижний новгород
китай
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Июньская встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации говорит о растущем недовольстве политикой США в мире, заявил международный обозреватель Адам Галлахер в статье для Newsweek. "СМИ и наблюдатели уделили пристальное внимание саммитам G7 и по Украине, но не состоявшемуся на той же неделе в России ключевому мероприятию, когда министры иностранных дел стран БРИКС встречались с коллегами из без малого двух десятков стран Глобального Юга. Эта встреча &lt;...&gt; показала, что политика США вызывает отторжение у все большего количества стран", — отметил он.По словам Галлахера, встречи БРИКС выгодно отличаются от западных саммитов и форумов за счет того, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга. Организация продвигает новые системы безопасности, управления и финансов, более справедливые по сравнению со своими западными аналогами, добавил журналист.Как отметил обозреватель, особую опасность для позиций США представляет предлагаемая БРИКС дедолларизация. Так, по итогам июньской встречи страны БРИКС выступили за более широкое использование национальных валют в торговле. Китай уже возглавил дедолларизацию БРИКС, перейдя на расчеты в юанях с Россией, отметил Галлахер."Пока не поздно, США должны пересмотреть непоколебимую приверженность идее мирового лидерства, автоматическое применение санкций и лицемерную позицию в отношении "порядка, основанного на правилах". Необходимо проявлять сдержанность на фоне объединения крупнейших стран планеты ради вытеснения доллара", — призвал он.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС в расширенном составе состоялось 10-11 июня в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие не только члены организации, но и министры многих других стран Глобального Юга. Участники встречи обсудили проблематику многополярного мироустройства и учреждение категории "стран-партнеров" БРИКС.В Санкт-Петербурге 11-12 июля пройдет парламентский форум БРИКС, на нем выступит президент Владимир Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240710/matvienko-1958803586.html
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сша
нижний новгород
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в мире, россия, сша, брикс, нижний новгород, китай
В мире, Россия, США, БРИКС, Нижний Новгород, Китай
"Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России

Newsweek: встреча БРИКС в июне говорит о растущем отторжении политики США в мире

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Июньская встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации говорит о растущем недовольстве политикой США в мире, заявил международный обозреватель Адам Галлахер в статье для Newsweek.
"СМИ и наблюдатели уделили пристальное внимание саммитам G7 и по Украине, но не состоявшемуся на той же неделе в России ключевому мероприятию, когда министры иностранных дел стран БРИКС встречались с коллегами из без малого двух десятков стран Глобального Юга. Эта встреча <...> показала, что политика США вызывает отторжение у все большего количества стран", — отметил он.
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По словам Галлахера, встречи БРИКС выгодно отличаются от западных саммитов и форумов за счет того, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга. Организация продвигает новые системы безопасности, управления и финансов, более справедливые по сравнению со своими западными аналогами, добавил журналист.
Как отметил обозреватель, особую опасность для позиций США представляет предлагаемая БРИКС дедолларизация. Так, по итогам июньской встречи страны БРИКС выступили за более широкое использование национальных валют в торговле. Китай уже возглавил дедолларизацию БРИКС, перейдя на расчеты в юанях с Россией, отметил Галлахер.
«
"Пока не поздно, США должны пересмотреть непоколебимую приверженность идее мирового лидерства, автоматическое применение санкций и лицемерную позицию в отношении "порядка, основанного на правилах". Необходимо проявлять сдержанность на фоне объединения крупнейших стран планеты ради вытеснения доллара", — призвал он.
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Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год, который начался с присоединения к организации новых членов — Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Совещание министров иностранных дел стран БРИКС в расширенном составе состоялось 10-11 июня в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие не только члены организации, но и министры многих других стран Глобального Юга. Участники встречи обсудили проблематику многополярного мироустройства и учреждение категории "стран-партнеров" БРИКС.
В Санкт-Петербурге 11-12 июля пройдет парламентский форум БРИКС, на нем выступит президент Владимир Путин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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