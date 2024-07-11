https://ria.ru/20240711/vstrecha-1958878546.html

"Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России

"Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России - РИА Новости, 11.07.2024

"Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России

Июньская встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации говорит о растущем недовольстве политикой США в мире, заявил международный обозреватель РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T05:30

2024-07-11T05:30

2024-07-11T05:30

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Июньская встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации говорит о растущем недовольстве политикой США в мире, заявил международный обозреватель Адам Галлахер в статье для Newsweek. "СМИ и наблюдатели уделили пристальное внимание саммитам G7 и по Украине, но не состоявшемуся на той же неделе в России ключевому мероприятию, когда министры иностранных дел стран БРИКС встречались с коллегами из без малого двух десятков стран Глобального Юга. Эта встреча <...> показала, что политика США вызывает отторжение у все большего количества стран", — отметил он.По словам Галлахера, встречи БРИКС выгодно отличаются от западных саммитов и форумов за счет того, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга. Организация продвигает новые системы безопасности, управления и финансов, более справедливые по сравнению со своими западными аналогами, добавил журналист.Как отметил обозреватель, особую опасность для позиций США представляет предлагаемая БРИКС дедолларизация. Так, по итогам июньской встречи страны БРИКС выступили за более широкое использование национальных валют в торговле. Китай уже возглавил дедолларизацию БРИКС, перейдя на расчеты в юанях с Россией, отметил Галлахер."Пока не поздно, США должны пересмотреть непоколебимую приверженность идее мирового лидерства, автоматическое применение санкций и лицемерную позицию в отношении "порядка, основанного на правилах". Необходимо проявлять сдержанность на фоне объединения крупнейших стран планеты ради вытеснения доллара", — призвал он.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС в расширенном составе состоялось 10-11 июня в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие не только члены организации, но и министры многих других стран Глобального Юга. Участники встречи обсудили проблематику многополярного мироустройства и учреждение категории "стран-партнеров" БРИКС.В Санкт-Петербурге 11-12 июля пройдет парламентский форум БРИКС, на нем выступит президент Владимир Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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