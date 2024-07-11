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Командование ВСУ признает успехи российских войск, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:10 11.07.2024 (обновлено: 08:14 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/uspekh-1958885537.html
Командование ВСУ признает успехи российских войск, рассказали в ЛНР
Командование ВСУ признает успехи российских войск, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2024
Командование ВСУ признает успехи российских войск, рассказали в ЛНР
Командование ВСУ признает успех российских войск на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:10
2024-07-11T08:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Командование ВСУ признает успех российских войск на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов", - сообщил Марочко. Он уточнил, что из докладов стало известно о низком морально-психологическом состоянии ВСУ на этом направлении. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Синьковку и Петропавловку в Харьковской области.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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россия
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луганская народная республика, россия, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ признает успехи российских войск, рассказали в ЛНР

Марочко: командование ВСУ признает успех ВС России на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Командование ВСУ признает успех российских войск на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что из докладов стало известно о низком морально-психологическом состоянии ВСУ на этом направлении.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Синьковку и Петропавловку в Харьковской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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