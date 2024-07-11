https://ria.ru/20240711/uspekh-1958885537.html

Командование ВСУ признает успехи российских войск, рассказали в ЛНР

Командование ВСУ признает успехи российских войск, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2024

Командование ВСУ признает успехи российских войск, рассказали в ЛНР

Командование ВСУ признает успех российских войск на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:10

2024-07-11T08:10

2024-07-11T08:14

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Командование ВСУ признает успех российских войск на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов", - сообщил Марочко. Он уточнил, что из докладов стало известно о низком морально-психологическом состоянии ВСУ на этом направлении. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Синьковку и Петропавловку в Харьковской области.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

луганская народная республика

россия

харьковская область

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луганская народная республика, россия, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины