https://ria.ru/20240711/ukraina-1958875907.html
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине, заявили в МИД
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 11.07.2024
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине, заявили в МИД
Замглавы МИД Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T04:33
2024-07-11T04:33
2024-07-11T04:54
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Замглавы МИД Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается."Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие", — сказал он, добавив, что "думают даже пригласить Россию"."Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно", — добавил высокопоставленный дипломат.Он указал, что в России слышат "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского", а также видят "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса". "Налицо очередное проявление мошенничества", — отметил Галузин."Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", — заключил замглавы российского МИД.Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД России, саммит был провальным.
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958871030.html
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россия, украина, в мире, михаил галузин
Россия, Украина, В мире, Михаил Галузин, Специальная военная операция на Украине
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине, заявили в МИД
Галузин: Россия не приемлет проталкивание ультимативной формулы Зеленского
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Замглавы МИД Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
"Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие", — сказал он, добавив, что "думают даже пригласить Россию".
"Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно", — добавил высокопоставленный дипломат.
Он указал, что в России слышат "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского", а также видят "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса". "Налицо очередное проявление мошенничества", — отметил Галузин.
"Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", — заключил замглавы российского МИД.
Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия
рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы
. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии
15-16 июня, однако, как заявили в МИД России, саммит был провальным.