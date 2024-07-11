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НАТО отчитается о финансировании Украине в 2025 году - РИА Новости, 11.07.2024
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02:00 11.07.2024 (обновлено: 02:01 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958870350.html
НАТО отчитается о финансировании Украине в 2025 году
НАТО отчитается о финансировании Украине в 2025 году - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО отчитается о финансировании Украине в 2025 году
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что первый отчет о финансировании союзниками альянса военной помощи Украине в рамках новой координирующей роли блока... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T02:00
2024-07-11T02:01
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что первый отчет о финансировании союзниками альянса военной помощи Украине в рамках новой координирующей роли блока намечен на 2025 год. Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО приняли решение об учреждении миссии для координации военной помощи Киеву и для обучения украинских военных. По словам Столтенберга, данную миссию, которая разместится в Германии, возглавит генерал НАТО, в ней будут задействованы порядка 700 человек. Помощь также будет оказываться через хабы в восточной части альянса. Он утверждает, что это не делает НАТО частью конфликта, а "лишь позволяет Украине осуществлять право на самооборону". Он также сообщил, что НАТО намерена предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение следующего года на оборонные нужды. До настоящего момента военную помощь Киеву координировали США. "Мы планируем провести обзор уровня финансовой помощи Украине в 2025 году", - сказал он. По его словам, тогда же возможен пересмотр уровня такого финансирования. В декларации по итогам обсуждения наращивания поддержки Украины на саммите НАТО в Вашингтоне указывается, что "страны НАТО дважды в год будут отчитываться перед НАТО о поддержке, оказанной в соответствии с обязательствами". "Первый отчет будет включать взносы, предоставленные после 1 января 2024 года. На основании этих отчетов генсек подготовит обзор заявленных союзниками взносов", - отмечается в документе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО
НАТО отчитается о финансировании Украине в 2025 году

Столтенберг: первый отчет о военной помощи Украине запланирован на 2025 год

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что первый отчет о финансировании союзниками альянса военной помощи Украине в рамках новой координирующей роли блока намечен на 2025 год.
Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО приняли решение об учреждении миссии для координации военной помощи Киеву и для обучения украинских военных. По словам Столтенберга, данную миссию, которая разместится в Германии, возглавит генерал НАТО, в ней будут задействованы порядка 700 человек. Помощь также будет оказываться через хабы в восточной части альянса. Он утверждает, что это не делает НАТО частью конфликта, а "лишь позволяет Украине осуществлять право на самооборону". Он также сообщил, что НАТО намерена предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение следующего года на оборонные нужды. До настоящего момента военную помощь Киеву координировали США.
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"Мы планируем провести обзор уровня финансовой помощи Украине в 2025 году", - сказал он. По его словам, тогда же возможен пересмотр уровня такого финансирования.
В декларации по итогам обсуждения наращивания поддержки Украины на саммите НАТО в Вашингтоне указывается, что "страны НАТО дважды в год будут отчитываться перед НАТО о поддержке, оказанной в соответствии с обязательствами". "Первый отчет будет включать взносы, предоставленные после 1 января 2024 года. На основании этих отчетов генсек подготовит обзор заявленных союзниками взносов", - отмечается в документе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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