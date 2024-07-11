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Бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, будут проходить расширенную диспансеризацию - РИА Новости, 11.07.2024
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09:42 11.07.2024 (обновлено: 09:44 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/svo-1958899125.html
Бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, будут проходить расширенную диспансеризацию
Бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, будут проходить расширенную диспансеризацию - РИА Новости, 11.07.2024
Бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, будут проходить расширенную диспансеризацию
Военнослужащие, вернувшиеся после выполнения задач в ходе специальной военной операции, будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:42
2024-07-11T09:44
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие, вернувшиеся после выполнения задач в ходе специальной военной операции, будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм, об этом в ходе работы в войсках Южного военного округа сообщила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. "Люди совсем молодого возраста, 30-40 лет, в результате того, что они теряют здоровье на линии боевого соприкосновения, сталкиваются с такими заболеваниями, на которые они даже бы не обращали внимания в дальнейшей жизни, это потом скажется на ее качестве. Нам необходимо сейчас каждому, кто будет возвращаться из зоны специальной военной операции, обязательно дать возможность получить комплексную, расширенную диспансеризацию", - сказала Цивилева Она уточнила, что у многих военнослужащих после участия в боевых действиях отмечаются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов, инсультов и нарушения сосудистого мозгового кровообращения. "Ребята молодые, им надо работать, им надо создавать семьи", - отметила заместитель министра обороны.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951670557.html
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, будут проходить расширенную диспансеризацию

Минобороны: вернувшиеся из зоны СВО будут проходить расширенную диспансеризацию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие, вернувшиеся после выполнения задач в ходе специальной военной операции, будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм, об этом в ходе работы в войсках Южного военного округа сообщила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
«
"Люди совсем молодого возраста, 30-40 лет, в результате того, что они теряют здоровье на линии боевого соприкосновения, сталкиваются с такими заболеваниями, на которые они даже бы не обращали внимания в дальнейшей жизни, это потом скажется на ее качестве. Нам необходимо сейчас каждому, кто будет возвращаться из зоны специальной военной операции, обязательно дать возможность получить комплексную, расширенную диспансеризацию", - сказала Цивилева
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Она уточнила, что у многих военнослужащих после участия в боевых действиях отмечаются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов, инсультов и нарушения сосудистого мозгового кровообращения.
«
"Ребята молодые, им надо работать, им надо создавать семьи", - отметила заместитель министра обороны.
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