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Участник захвата заложников в СИЗО принял участие в следственных действиях - РИА Новости, 11.07.2024
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12:30 11.07.2024 (обновлено: 13:31 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/sizo-1958941114.html
Участник захвата заложников в СИЗО принял участие в следственных действиях
Участник захвата заложников в СИЗО принял участие в следственных действиях - РИА Новости, 11.07.2024
Участник захвата заложников в СИЗО принял участие в следственных действиях
Захватчик заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев принял участие в проверке показаний на месте, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Минаков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:30
2024-07-11T13:31
происшествия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Захватчик заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев принял участие в проверке показаний на месте, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Минаков. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них - Даниил Камнев - выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело. "Камнев вчера принял участие в следственных действиях в СИЗО-1. Была проверка показаний на месте", - сказал Минаков. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. По данным следствия, ночью 16 июня Камнев и другие лица, содержащиеся в СИЗО-1, отогнули изнутри камеры решетку, установленную на окне, перепилили прутья снаружи и покинули камеру. После этого они захватили в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1, требуя транспорт и беспрепятственный выезд за пределы СИЗО. Камневу вменяют "Захват заложников", "Побег из-под стражи", а также дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955128682.html
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происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в ростовском СИЗО
Участник захвата заложников в СИЗО принял участие в следственных действиях

Захватчик заложников в Ростове-на-Дону Камнев провел проверку показаний на месте

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
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Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Захватчик заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев принял участие в проверке показаний на месте, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Минаков.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них - Даниил Камнев - выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело.
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"Камнев вчера принял участие в следственных действиях в СИЗО-1. Была проверка показаний на месте", - сказал Минаков.
Согласно уголовно-процессуальному кодексу, проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.
По данным следствия, ночью 16 июня Камнев и другие лица, содержащиеся в СИЗО-1, отогнули изнутри камеры решетку, установленную на окне, перепилили прутья снаружи и покинули камеру. После этого они захватили в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1, требуя транспорт и беспрепятственный выезд за пределы СИЗО.
Камневу вменяют "Захват заложников", "Побег из-под стражи", а также дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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