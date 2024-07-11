https://ria.ru/20240711/rsmd-1958876292.html

Антонов назвал планы США разместить гиперзвуковое оружие в Германии ошибкой

Антонов назвал планы США разместить гиперзвуковое оружие в Германии ошибкой - РИА Новости, 11.07.2024

Антонов назвал планы США разместить гиперзвуковое оружие в Германии ошибкой

Планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии несут прямую угрозу международной безопасности, усиливают риски гонки ракетных вооружений,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T04:48

2024-07-11T04:48

2024-07-11T05:16

россия

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анатолий антонов

министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии несут прямую угрозу международной безопасности, усиливают риски гонки ракетных вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия."По сути, речь идет о планах по развертыванию Соединенными Штатами в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это — серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", — заявил Антонов российским журналистам, комментируя намерение США разместить ракеты в Германии.Посол России подчеркнул, что американцы усиливают риски гонки вооружений."Хотел бы подчеркнуть, что российская толерантность к провокациям против безопасности нашей страны не безгранична. Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов. Это — не бряцание оружием, а простая логика нормального человека", — сказал Антонов.На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД и заявлений о том, что они приступают к созданию такого оружия.Глава государства напомнил, что Россия ввела мораторий на возможное размещение своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира.О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин заявил на заседании Совбеза в конце июня. По его словам, остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.В начале 2019-го Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.

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https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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россия, сша, германия, в мире, анатолий антонов, министерство обороны сша