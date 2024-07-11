Работа парламентов поможет преодолеть международные сложности, заявил Путин
Путин: работа парламентов поможет в преодолении международных сложностей
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Межпарламентского союза, председателем Национального собрания Танзании Тулией Эксон
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Межпарламентского союза, председателем Национального собрания Танзании Тулией Эксон
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Работа парламентов будет как никогда востребована для преодоления сложностей на международной арене, поскольку часто подобные инструменты являются единственными для выстраивания диалога, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в четверг провел на полях Парламентского форума БРИКС встречу с председателем Межпарламентского союза, спикером Национальной ассамблеи Танзании Тулией Эксон.
"Работа представителей представительных органов власти, прошу прощения за тавтологию, она крайне востребована в целом. Ну и что касается преодоления сложностей на международной арене, решения сложных проблем, она будет востребована как никогда, имея в виду, что часто инструменты парламентов являются единственными для выстраивания диалога между теми, кто заинтересован в решении тех или иных вопросов", - заявил Путин в ходе беседы.