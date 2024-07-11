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Работа парламентов поможет преодолеть международные сложности, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
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16:15 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/rabota-1959023865.html
Работа парламентов поможет преодолеть международные сложности, заявил Путин
Работа парламентов поможет преодолеть международные сложности, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Работа парламентов поможет преодолеть международные сложности, заявил Путин
Работа парламентов будет как никогда востребована для преодоления сложностей на международной арене, поскольку часто подобные инструменты являются единственными РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:15
2024-07-11T16:15
россия
танзания
владимир путин
брикс
межпарламентский союз
в мире
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Работа парламентов будет как никогда востребована для преодоления сложностей на международной арене, поскольку часто подобные инструменты являются единственными для выстраивания диалога, заявил президент России Владимир Путин. Президент в четверг провел на полях Парламентского форума БРИКС встречу с председателем Межпарламентского союза, спикером Национальной ассамблеи Танзании Тулией Эксон. "Работа представителей представительных органов власти, прошу прощения за тавтологию, она крайне востребована в целом. Ну и что касается преодоления сложностей на международной арене, решения сложных проблем, она будет востребована как никогда, имея в виду, что часто инструменты парламентов являются единственными для выстраивания диалога между теми, кто заинтересован в решении тех или иных вопросов", - заявил Путин в ходе беседы.
https://ria.ru/20240711/putin-1958931891.html
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россия, танзания, владимир путин, брикс, межпарламентский союз, в мире, политика
Россия, Танзания, Владимир Путин, БРИКС, Межпарламентский союз, В мире, Политика
Работа парламентов поможет преодолеть международные сложности, заявил Путин

Путин: работа парламентов поможет в преодолении международных сложностей

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Межпарламентского союза, председателем Национального собрания Танзании Тулией Эксон
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Межпарламентского союза, председателем Национального собрания Танзании Тулией Эксон - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Межпарламентского союза, председателем Национального собрания Танзании Тулией Эксон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Работа парламентов будет как никогда востребована для преодоления сложностей на международной арене, поскольку часто подобные инструменты являются единственными для выстраивания диалога, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в четверг провел на полях Парламентского форума БРИКС встречу с председателем Межпарламентского союза, спикером Национальной ассамблеи Танзании Тулией Эксон.
"Работа представителей представительных органов власти, прошу прощения за тавтологию, она крайне востребована в целом. Ну и что касается преодоления сложностей на международной арене, решения сложных проблем, она будет востребована как никогда, имея в виду, что часто инструменты парламентов являются единственными для выстраивания диалога между теми, кто заинтересован в решении тех или иных вопросов", - заявил Путин в ходе беседы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Вчера, 12:01
 
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