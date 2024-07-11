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Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми - РИА Новости, 11.07.2024
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22:54 11.07.2024 (обновлено: 22:57 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/putin-1959104765.html
Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми
Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми - РИА Новости, 11.07.2024
Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Беловым отметил важность обратной связи с людьми, подчеркнув, что у... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:54
2024-07-11T22:57
владимир путин
россия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Беловым отметил важность обратной связи с людьми, подчеркнув, что у граждан должна быть возможность донести свои ожидания до всех уровней власти."Главное, чтобы здесь была обратная связь с людьми, с гражданами, с петербуржцами. Чтобы люди могли донести до всех уровней власти то, чего они ожидают от работы властей. Особенно по благоустройству", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240711/putin--1959105007.html
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владимир путин, россия, санкт-петербург, общество
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Общество
Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми

Владимир Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Беловым отметил важность обратной связи с людьми, подчеркнув, что у граждан должна быть возможность донести свои ожидания до всех уровней власти.
"Главное, чтобы здесь была обратная связь с людьми, с гражданами, с петербуржцами. Чтобы люди могли донести до всех уровней власти то, чего они ожидают от работы властей. Особенно по благоустройству", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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