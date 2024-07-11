https://ria.ru/20240711/putin-1959104765.html

Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми

Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми - РИА Новости, 11.07.2024

Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Беловым отметил важность обратной связи с людьми, подчеркнув, что у... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T22:54

2024-07-11T22:54

2024-07-11T22:57

владимир путин

россия

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Беловым отметил важность обратной связи с людьми, подчеркнув, что у граждан должна быть возможность донести свои ожидания до всех уровней власти."Главное, чтобы здесь была обратная связь с людьми, с гражданами, с петербуржцами. Чтобы люди могли донести до всех уровней власти то, чего они ожидают от работы властей. Особенно по благоустройству", - сказал Путин.

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владимир путин, россия, санкт-петербург, общество