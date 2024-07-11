https://ria.ru/20240711/putin-1959092406.html

Путин приехал в дворцово-парковый комплекс "Ораниенбаум"

Путин приехал в дворцово-парковый комплекс "Ораниенбаум" - РИА Новости, 11.07.2024

Путин приехал в дворцово-парковый комплекс "Ораниенбаум"

Президент России Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс "Ораниенбаум" возле Петергофа. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T20:44

2024-07-11T20:44

2024-07-11T22:02

петергоф

политика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093453_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_912acb5751a63f034a225bc4f054de2f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс "Ораниенбаум" возле Петергофа.Президента встретили министр культуры Ольга Любимова, глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Петербурга Александр Беглов, после чего они, за исключением Беглова, сопроводили Путина во время экскурсии, которую провел генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков.Экскурсия началась с посещения павильона Катальной горки. Президенту продемонстрировали репродукцию восстановленной горки, которая фактически является прообразом современной бобслейной трассе. Только для катания на ней использовались коляски на колесах.Во время осмотра Миллер рассказал президенту об инциденте, который произошел с императрицей Екатериной II, катавшейся на горке. По легенде коляска, в которой она находилась, сошла с полозьев, но графу Орлову удалось, приложив большие усилия, ее остановить.Президент в павильоне посетил буфетную и кухню, где разогревались блюда, приготовленные в Большом Дворце, круглый зал, в котором обедали гости и фарфоровую гостиную. Продолжилась экскурсия в Китайском дворце. Его реставрация продолжалась 20 лет, но сегодня открыты все 15 залов мужской и женской части здания.Мужская половина дворца состоит в том числе из гардеробной, опочивальни, гостиной, зала муз. Жемчужиной дворца является стеклярусный кабинет. По словам работников комплекса, таких кабинетов в мире всего три, стены в них вышивались вручную, но самая большая комната находится в Санкт-Петербурге в "Ораниенбауме". Мужскую и женскую часть Китайского дворца объединяет большой зал. В женской части находится штукатурной кабинет, китайская комната, китайская галерея, китайская опочивальня, портретная комната и кабинет Екатерины второй.Комплекс расположен на территории города Ломоносов. Частью ансамбля является Павильон Катальной горки, который в июне 2022 года открылся после реставрации. Это единственный сохранившийся в России памятник подобных увеселительных сооружений XVIII века.Сооружение было возведено во второй половине XVIII века по проекту зодчего Антонио Ринальди для Екатерины II. Летняя катальная гора и крытые галереи-колоннады постепенно разрушились и к середине XIX века от всего комплекса остался только павильон.Его парадные интерьеры сохранили как общий художественный замысел, так и первоначальную отделку.Жемчужиной павильона считается Фарфоровый кабинет, куда после реставрации вернулась историческая группа "Боевой слон II". Слон был украден в годы революции, в фондах музея сохранились только хобот, часть ноги, погонщик и подставка. Тем не менее, утраченные части удалось разыскать, группу отреставрировали и вернули на историческое место более века спустя.После реставрационных работ впервые в истории павильона продемонстрированы также экспозиции "кухонь" первого этажа и цокольный этаж с полностью раскрытой исторической кладкой XVIII века.Частью "Ораниенбаума" стал и Китайский дворец, также возведенный архитектором Ринальди во второй половине XVIII века. Он являлся частью грандиозного дворцово-паркового комплекса "Собственной дачи" императрицы Екатерины Il. Название дворца связано с декоративным решением нескольких интерьеров, выполненных в стиле "chinoiserie", - его характерной чертой являлось подражание китайскому искусству. Внешний облик дворца с того времени претерпел некоторые изменения, но внутренняя отделка в основном сохранилась c XVIII века.Китайский дворец, ставший в 1922 году музеем, реставрировался в послевоенные годы. Однако главную проблему памятника, связанную с климатическим состоянием, реставраторам на тот момент не удалось решить. Отсутствие так называемого "консервационного" отопления в зимний период неблагоприятно повлияло на сохранность внутренней отделки. Поэтапная реставрация 17 основных интерьерных залов дворца проводилась с 2009 по 2024 годы. Была разработана система контроля температурно-влажностного режима, которая позволила изменить неблагоприятные условия.

https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html

https://ria.ru/20240711/petergof-1955832283.html

https://ria.ru/20240711/putin-1958996168.html

петергоф

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Путина в комплекс "Ораниенбаум" Прибытие Путина в комплекс "Ораниенбаум" 2024-07-11T20:44 true PT0M23S

Путин в дворцово-парковом комплексе "Ораниенбаум" а "Петергоф" провел Путину в дворцово-парковом комплексе "Ораниенбаум". Министр культуры Любимова и глава "Газпрома" Миллер сопровождали президента. 2024-07-11T20:44 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петергоф, политика, владимир путин, россия