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Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
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15:17 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/putin-1959000335.html
Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин
Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что все договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином в сфере российско-китайского взаимодействия работают должным... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:17
2024-07-11T15:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что все договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином в сфере российско-китайского взаимодействия работают должным образом. Президент в четверг встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. "Мы совсем недавно виделись с нашим другом - с председателем Китайской Народной республики - на полях саммита ШОС в Астане. Обсудили еще раз наиболее важные вопросы нашего взаимодействия. Все, о чем мы договаривались, работает, работает должным образом", - заявил Путин. Он попросил главу постоянного комитета ВСНП передать самые лучшие пожелания председателю КНР.
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китай, россия, астана, владимир путин, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Китай, Россия, Астана, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин

Путин: все договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что все договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином в сфере российско-китайского взаимодействия работают должным образом.
Президент в четверг встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
"Мы совсем недавно виделись с нашим другом - с председателем Китайской Народной республики - на полях саммита ШОС в Астане. Обсудили еще раз наиболее важные вопросы нашего взаимодействия. Все, о чем мы договаривались, работает, работает должным образом", - заявил Путин.
Он попросил главу постоянного комитета ВСНП передать самые лучшие пожелания председателю КНР.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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