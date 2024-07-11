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Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин
Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что все договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином в сфере российско-китайского взаимодействия работают должным... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:17
2024-07-11T15:17
2024-07-11T15:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что все договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином в сфере российско-китайского взаимодействия работают должным образом. Президент в четверг встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. "Мы совсем недавно виделись с нашим другом - с председателем Китайской Народной республики - на полях саммита ШОС в Астане. Обсудили еще раз наиболее важные вопросы нашего взаимодействия. Все, о чем мы договаривались, работает, работает должным образом", - заявил Путин. Он попросил главу постоянного комитета ВСНП передать самые лучшие пожелания председателю КНР.
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Китай, Россия, Астана, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин
Путин: все договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом