https://ria.ru/20240711/putin-1959000335.html

Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин

Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024

Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что все договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином в сфере российско-китайского взаимодействия работают должным... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:17

2024-07-11T15:17

2024-07-11T15:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что все договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином в сфере российско-китайского взаимодействия работают должным образом. Президент в четверг встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. "Мы совсем недавно виделись с нашим другом - с председателем Китайской Народной республики - на полях саммита ШОС в Астане. Обсудили еще раз наиболее важные вопросы нашего взаимодействия. Все, о чем мы договаривались, работает, работает должным образом", - заявил Путин. Он попросил главу постоянного комитета ВСНП передать самые лучшие пожелания председателю КНР.

https://ria.ru/20240711/rossija-1958996764.html

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китай, россия, астана, владимир путин, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире