https://ria.ru/20240711/putin-1958993433.html
Путин пригласил парламентариев БРИКС на культурный форум
Путин пригласил парламентариев БРИКС на культурный форум - РИА Новости, 11.07.2024
Путин пригласил парламентариев БРИКС на культурный форум
Президент России Владимир Путин пригласил участников парламентского форума БРИКС на десятый Санкт-Петербургский международный культурный форум. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:56
2024-07-11T14:56
2024-07-11T14:56
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников парламентского форума БРИКС на десятый Санкт-Петербургский международный культурный форум. "Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас, уважаемые коллеги и друзья, в Россию, в Санкт-Петербург на десятый, юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум, который состоится 12-14 сентября", - сказал глава государства.Путин отметил, что по традиции это всегда содержательный и откровенный разговор по самым важным вопросам мировой, культурно-гуманитарной повестки. "А наша северная столица, в которой мы сейчас с вами находимся, Санкт-Петербург, вновь будет рад гостям и из стран нашего объединения, и со всех государств, которые стремятся к сотрудничеству друг с другом", - заключил он.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, БРИКС
Путин пригласил парламентариев БРИКС на культурный форум
Путин пригласил участников парламентского форума БРИКС на культурный форум
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников парламентского форума БРИКС на десятый Санкт-Петербургский международный культурный форум.
«
"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас, уважаемые коллеги и друзья, в Россию, в Санкт-Петербург на десятый, юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум, который состоится 12-14 сентября", - сказал глава государства.
Путин отметил, что по традиции это всегда содержательный и откровенный разговор по самым важным вопросам мировой, культурно-гуманитарной повестки.
"А наша северная столица, в которой мы сейчас с вами находимся, Санкт-Петербург, вновь будет рад гостям и из стран нашего объединения, и со всех государств, которые стремятся к сотрудничеству друг с другом", - заключил он.