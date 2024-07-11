https://ria.ru/20240711/putin-1958993433.html

Путин пригласил парламентариев БРИКС на культурный форум

Путин пригласил парламентариев БРИКС на культурный форум - РИА Новости, 11.07.2024

Путин пригласил парламентариев БРИКС на культурный форум

Президент России Владимир Путин пригласил участников парламентского форума БРИКС на десятый Санкт-Петербургский международный культурный форум. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:56

2024-07-11T14:56

2024-07-11T14:56

россия

санкт-петербург

владимир путин

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников парламентского форума БРИКС на десятый Санкт-Петербургский международный культурный форум. "Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас, уважаемые коллеги и друзья, в Россию, в Санкт-Петербург на десятый, юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум, который состоится 12-14 сентября", - сказал глава государства.Путин отметил, что по традиции это всегда содержательный и откровенный разговор по самым важным вопросам мировой, культурно-гуманитарной повестки. "А наша северная столица, в которой мы сейчас с вами находимся, Санкт-Петербург, вновь будет рад гостям и из стран нашего объединения, и со всех государств, которые стремятся к сотрудничеству друг с другом", - заключил он.

https://ria.ru/20240711/putin-1958991186.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс