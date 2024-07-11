https://ria.ru/20240711/putin-1958987592.html

Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге

Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2024

Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС, которое проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:39

2024-07-11T14:39

2024-07-11T15:06

санкт-петербург

россия

владимир путин

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС, которое проходит в Санкт-Петербурге. Президент выступает перед участниками форума. "Рад приветствовать всех участников и организаторов десятого, юбилейного Парламентского форума БРИКС", - сказал Путин. X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.

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санкт-петербург, россия, владимир путин, брикс