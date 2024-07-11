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Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2024
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14:39 11.07.2024 (обновлено: 15:06 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/putin-1958987592.html
Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге
Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2024
Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС, которое проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:39
2024-07-11T15:06
санкт-петербург
россия
владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС, которое проходит в Санкт-Петербурге. Президент выступает перед участниками форума. "Рад приветствовать всех участников и организаторов десятого, юбилейного Парламентского форума БРИКС", - сказал Путин. X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
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санкт-петербург, россия, владимир путин, брикс
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге

Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС, которое проходит в Санкт-Петербурге.
Президент выступает перед участниками форума.
«
"Рад приветствовать всех участников и организаторов десятого, юбилейного Парламентского форума БРИКС", - сказал Путин.
X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
LIVE: X Парламентский форум БРИКС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Парламентский форум БРИКС. Прямая трансляция
Вчера, 10:06
 
Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинБРИКС
 
 
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