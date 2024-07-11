https://ria.ru/20240711/putin-1958987592.html
Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге
Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2024
Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС, которое проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:39
2024-07-11T14:39
2024-07-11T15:06
санкт-петербург
россия
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958994158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b34f0243bd14f07f72fed872569ac9ec.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС, которое проходит в Санкт-Петербурге. Президент выступает перед участниками форума. "Рад приветствовать всех участников и организаторов десятого, юбилейного Парламентского форума БРИКС", - сказал Путин. X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240711/briks-1958888278.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958994158_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4712b1617d9705dc2d0435f2200cc1f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, владимир путин, брикс
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС в Петербурге
Путин принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС