https://ria.ru/20240711/putin-1958931891.html

Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС

Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС и проведет ряд встреч на "полях", заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:01

2024-07-11T12:01

2024-07-11T12:15

брикс

политика

россия

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС и проведет ряд встреч на "полях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня Путин работает в Санкт-Петербурге, он обратится с выступлением к участникам (Парламентского форума БРИКС - ред.)", - сказал Песков журналистам."На полях состоятся у него две отдельные встречи", - добавил он.

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брикс, политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков