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Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС
Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС и проведет ряд встреч на "полях", заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:01
2024-07-11T12:01
2024-07-11T12:15
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС и проведет ряд встреч на "полях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня Путин работает в Санкт-Петербурге, он обратится с выступлением к участникам (Парламентского форума БРИКС - ред.)", - сказал Песков журналистам."На полях состоятся у него две отдельные встречи", - добавил он.
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Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС
Путин в четверг выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС