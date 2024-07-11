Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 11.07.2024 (обновлено: 12:15 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/putin-1958931891.html
Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС
Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС и проведет ряд встреч на "полях", заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:01
2024-07-11T12:15
брикс
политика
россия
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:162:3070:1889_1920x0_80_0_0_803d86371e5f5f0d6192779b75b692f9.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС и проведет ряд встреч на "полях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня Путин работает в Санкт-Петербурге, он обратится с выступлением к участникам (Парламентского форума БРИКС - ред.)", - сказал Песков журналистам."На полях состоятся у него две отдельные встречи", - добавил он.
https://ria.ru/20240711/briks-1958916742.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков
БРИКС, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС

Путин в четверг выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит перед участниками Парламентского форума БРИКС и проведет ряд встреч на "полях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин работает в Санкт-Петербурге, он обратится с выступлением к участникам (Парламентского форума БРИКС - ред.)", - сказал Песков журналистам.
"На полях состоятся у него две отдельные встречи", - добавил он.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Матвиенко назвала БРИКС ядром формирующейся системы многополярного мира
Вчера, 11:11
 
БРИКСПолитикаРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала