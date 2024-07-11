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Суд вынес приговор гражданину Узбекистана по делу об отравлении в Астрахани

Суд вынес приговор гражданину Узбекистана по делу об отравлении в Астрахани - РИА Новости, 11.07.2024

Суд вынес приговор гражданину Узбекистана по делу об отравлении в Астрахани

Суд в Астрахани приговорил к 20 годам колонии гражданина Узбекистана за незаконный сбыт наркотиков, из-за чего были госпитализированы 14 человек, трое из... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:21

2024-07-11T19:21

2024-07-11T19:25

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл — РИА Новости. Суд в Астрахани приговорил к 20 годам колонии гражданина Узбекистана за незаконный сбыт наркотиков, из-за чего были госпитализированы 14 человек, трое из которых умерли, сообщает СУСК России по Астраханской области. По версии следствия, осенью 2023 года мужчина купил через интернет наркотики для их последующего сбыта. При организации закладок на территории Астрахани фигурант по неосторожности допустил замену наркотического вещества на более сильнодействующее. В результате в медицинские учреждения с отравлением были доставлены 14 местных жителей, из которых трое погибли, одному причинен тяжкий вред здоровью. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков были задержаны четверо граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Уголовное дело возбудили по статьям о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере организованной группой, причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима", - говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении остальных фигурантов выделено в отдельное производство и еще расследуется. Ранее областной минздрав сообщил, что с 17 ноября прошлого года в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции сообщали, что всего пострадали 21 человек. Три человека скончались, официальный диагноз - "отравление неизвестным веществом".

https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949761630.html

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происшествия, астрахань, узбекистан, россия