https://ria.ru/20240711/polsha-1959020858.html
Стало известно, как Польша может порадовать Россию на Украине
Стало известно, как Польша может порадовать Россию на Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Стало известно, как Польша может порадовать Россию на Украине
Российские войска легко уничтожат польские системы ПВО, если их разместят на границе с Украиной для помощи в сбивании ракет, предположил американский разведчик... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:06
2024-07-11T16:06
2024-07-11T16:46
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска легко уничтожат польские системы ПВО, если их разместят на границе с Украиной для помощи в сбивании ракет, предположил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works."Для того чтобы прикрыть Львов и подходы к нему, вы должны подвести свои системы ПВО прямо к границе. Русские скажут спасибо и взорвут ее, так что это станет крайней глупостью со стороны Польши, если они пойдут на это", — отметил он.По мнению экс-разведчика, в случае попытки Варшавы сбить российские ракеты над Украиной, она получит незамедлительный ответ со стороны Москвы. При этом бывший военный допустил, что НАТО не станет вмешиваться при таком сценарии."Польша не может этого сделать, у нее нет достаточных сил ПВО для этого. Я не знаю, о чем они думают", — резюмировал Риттер.Представитель МИД Павел Вронский в интервью порталу Укринформ в конце мая заявил, что Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет, но никаких решений по этому вопросу пока не принято. Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе.Ранее в мае бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран военного блока — Польши и Румынии — для помощи ВСУ. Позднее действующий тогда генсек Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО альянса.
https://ria.ru/20240711/voyna-1958999457.html
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Стало известно, как Польша может порадовать Россию на Украине
Риттер: Россия легко уничтожит ПВО Польши, если их поставят к границе с Украиной