https://ria.ru/20240711/pensii-1959104506.html
Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян
Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян - РИА Новости, 11.07.2024
Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян
Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело, это справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:50
2024-07-11T22:50
2024-07-11T23:02
общество
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_0:124:3067:1849_1920x0_80_0_0_a1d49ca4f8db54902f187a8eb3e2a91a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело, это справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.Завершая рабочую поездку в Петербург, Путин провёл встречу с главой города. Беглов в начале встречи поблагодарил президента за решение об индексации пенсий работающим пенсионерам."Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240711/bezrabotnye-1599982658.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c6bfe78f63a923d27fb7cae5f35e8c6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян
Путин назвал решение об индексации пенсий работающим россиянам справедливым
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело, это справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
Завершая рабочую поездку в Петербург, Путин провёл встречу с главой города. Беглов в начале встречи поблагодарил президента за решение об индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение", - заявил Путин.