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Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян - РИА Новости, 11.07.2024
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22:50 11.07.2024 (обновлено: 23:02 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/pensii-1959104506.html
Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян
Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян - РИА Новости, 11.07.2024
Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян
Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело, это справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:50
2024-07-11T23:02
общество
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело, это справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.Завершая рабочую поездку в Петербург, Путин провёл встречу с главой города. Беглов в начале встречи поблагодарил президента за решение об индексации пенсий работающим пенсионерам."Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение", - заявил Путин.
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общество, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян

Путин назвал решение об индексации пенсий работающим россиянам справедливым

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело, это справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
Завершая рабочую поездку в Петербург, Путин провёл встречу с главой города. Беглов в начале встречи поблагодарил президента за решение об индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение", - заявил Путин.
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