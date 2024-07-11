https://ria.ru/20240711/pensii-1959104506.html

Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян

Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян - РИА Новости, 11.07.2024

Путин прокомментировал решение об индексации пенсий работающих россиян

Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело, это справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T22:50

2024-07-11T22:50

2024-07-11T23:02

общество

россия

санкт-петербург

владимир путин

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_0:124:3067:1849_1920x0_80_0_0_a1d49ca4f8db54902f187a8eb3e2a91a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело, это справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.Завершая рабочую поездку в Петербург, Путин провёл встречу с главой города. Беглов в начале встречи поблагодарил президента за решение об индексации пенсий работающим пенсионерам."Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240711/bezrabotnye-1599982658.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов