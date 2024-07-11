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При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погибла мирная жительница
При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погибла мирная жительница - РИА Новости, 11.07.2024
При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:17
2024-07-11T19:17
2024-07-11T19:17
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ) погибла женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. В свою очередь местный житель по имени Владимир рассказал, что всего прилетов было четыре. Два снаряда попали на территорию одного из частных домов, в котором в момент прилета находилось трое мирных жителей. Хозяйка дома погибла из-за осколочного ранения в область шеи. "Что то сильное такое, да, по-моему, НАТОвское, вроде осколки крупные такие – это ракеты прилетели это не снаряды, потому что знаем когда мины прилетают, не первый год живем здесь… Но это было очень сильно", - рассказал житель поселка Красный Партизан, Владимир. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959051768.html
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Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
При обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погибла мирная жительница
Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле поселка Красный Партизан погибла женщина