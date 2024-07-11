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Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО "Град", сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:56
2024-07-11T10:56
2024-07-11T12:21
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО "Град", сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские вооруженные бандформирования нанесли удары с применением РСЗО БМ-21 "Град" по центру Горловки", — написал он. По информации мэра, при обстреле получила ранения мирная жительница. Кроме того, повреждены несколько домов, учреждение образования и автомобиль.Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки в 10:30, выпустив 20 ракет из РСЗО.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
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Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Мэр Приходько: ВСУ обстреляли центр Горловки из "Града"