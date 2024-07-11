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Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 11.07.2024 (обновлено: 12:21 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/obstrel-1958912627.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО "Град", сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:56
2024-07-11T12:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО "Град", сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские вооруженные бандформирования нанесли удары с применением РСЗО БМ-21 "Град" по центру Горловки", — написал он. По информации мэра, при обстреле получила ранения мирная жительница. Кроме того, повреждены несколько домов, учреждение образования и автомобиль.Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки в 10:30, выпустив 20 ракет из РСЗО.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО

Мэр Приходько: ВСУ обстреляли центр Горловки из "Града"

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО "Град", сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские вооруженные бандформирования нанесли удары с применением РСЗО БМ-21 "Град" по центру Горловки", — написал он.
По информации мэра, при обстреле получила ранения мирная жительница. Кроме того, повреждены несколько домов, учреждение образования и автомобиль.
Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки в 10:30, выпустив 20 ракет из РСЗО.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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