https://ria.ru/20240711/neft-1958843486.html

Новая "арабская весна" будет против США

Новая "арабская весна" будет против США - РИА Новости, 11.07.2024

Новая "арабская весна" будет против США

Демонстративные и оскорбительные щелчки по носу коллективного Запада с англосаксонским центром продолжают сыпаться как из рога изобилия, их хроника уже с трудом РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:00

2024-07-11T08:00

2024-07-11T10:32

аналитика

саудовская аравия

эр-рияд (город)

россия

джо байден

майкл блумберг

владимир путин

euroclear

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Демонстративные и оскорбительные щелчки по носу коллективного Запада с англосаксонским центром продолжают сыпаться как из рога изобилия, их хроника уже с трудом умещается в памяти. Bloomberg со ссылкой сразу на нескольких своих высокопоставленных источников в G7 сообщил о том, что Саудовская Аравия якобы пригрозила странам "Большой семерки" начать тотальный сброс ценных бумаг Евросоюза, если тот попробует конфисковать зарубежные российские активы в размере 300 миллиардов долларов. Последние, как мы уже разбирали ранее, в основной своей массе заблокированы внутри бельгийской финансовой группы Euroclear, специализирующейся на операциях с ценными бумагами и клиринге, то есть безналичных расчетах.В формулировке осознанно использован условный оборот с "якобы", и ниже будет понятно почему.Мы часто упоминаем Bloomberg, так как это одно из крупнейших мировых информационных агентств, за прошлые годы отметившееся неоднократными публикациями закрытой корпоративной информации, причем редакция никогда не скрывала, что инсайдерские данные она покупает. Очень часто эта информация имела под собой реальные основания. С другой стороны, детище Майкла Блумберга — миллиардера, бывшего мэра Нью-Йорка и крайне агрессивного приверженца Демократической партии США — неоднократно использовалось хозяином для продвижения заказных нарративов, вбивания нужной повестки и даже расправ с политическими конкурентами. Делалось это все в опосредованной, но явно читаемой форме.Так вот, Bloomberg ссылается сразу на трех высокопоставленных чиновников из аппарата G7 и утверждает, что министр финансов Саудовской Аравии имел приватный телефонный разговор со своими коллегами из "Семерки", в ходе которого представителей Старого Света предостерегли от любых попыток использования не только тела российских активов, но и процентов по ним. В противном случае Эр-Рияд пригрозил начать масштабную распродажу европейских бондов, номинированных в евро, и особенно ценных бумаг Франции. Почему выбрана именно Пятая республика, непонятно, но западные финансисты уже подсчитали, что объем ценных бумаг Франции на руках у саудитов может исчисляться "десятками миллиардов долларов". Эти же специалисты утверждают, что продажи такого пакета недостаточно, чтобы обрушить фондовый рынок или экономику Франции, и тут же выражают озабоченность, что другие страны — держатели долговых обязательств стран Европы могут последовать нехорошему примеру и начать угрожать коллективному Западу.Министерство финансов Саудовской Аравии эти инсинуации отвергло, сообщив, что двусторонние отношения строятся исключительно на взаимном уважении и нацелены исключительно на развитие и повышение стабильности мировой финансовой системы. Якобы.Главный вопрос, который тревожит западные аналитические центры, заключается в том, являются ли такие действия проявлением все возрастающей независимости и геополитического веса Эр-Рияда, или же это опосредованная поддержка России и лично Владимира Путина, который за последние годы неоднократно и весьма тепло встречался с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Последний, кстати, не так давно общался и с Владимиром Зеленским.Западные СМИ утверждают, что отношения между Москвой и Эр-Риядом укрепились после начала СВО, более того, Россия и Саудовская Аравия все это время в абсолютном согласии регулируют объемы добычи нефти внутри ОПЕК+, что позволяет стабилизировать цены. Правда, не совсем так, как хотелось бы Глобальному Западу. Выводы и оценки западных мозговых центров мы оставим на их совести, а пока хотелось бы напомнить кое-что.Еще два года назад мы писали, что начался процесс расстыковки Саудовской Аравии и Соединенных Штатов. В августе 2022-го в Эр-Рияд лично прилетал тогда еще более-менее дееспособный Байден с требованием нарастить добычу нефти, так как в тот момент в США полыхал топливный кризис и Белому дому нужно было аврально сбивать цены. Визит завершился оглушительным ничем — просьбу Вашингтона молча проигнорировали. Это была одна из первых ступенек, с которых рейтинг Джо Байдена сделал неотвратимый шаг в пропасть.Ровно месяц спустя в Британии проходили похороны королевы Елизаветы. Приснопамятный Мухаммед бен Салман в тот момент находился в Лондоне и логично собирался присутствовать на церемонии как полномочный представитель своей страны, но правительство Великобритании официально уведомило, что принц является нежелательной персоной на этом мероприятии. Неслыханное оскорбление! Западная пресса лежала в обмороке, попискивая: "Мы своими руками толкнули саудитов в объятия Москвы". На тот момент СВО шла уже полных восемь месяцев и Россия была предельно токсична в плане отношений для всех, кто придерживался проамериканского курса в своей внешней политике.Весь 2023 год Москва и Эр-Рияд удерживали добычу нефти на приемлемых значениях, что не позволяло опустить цены, и обе стороны получали плановые прибыли. Попутно ударными темпами шла цифровизация финансовых процессов на рынке углеводородов. Саудиты успешно интегрировались в глобальную систему платежей CBDC (Multi-Central Bank Digital Currency), совместно с другими финансовыми центрами Глобального Востока успешно апробировали систему mBridge, оба процесса сопровождались уменьшением доли доллара и резким ростом объемов торговли в юане, включая цифровой.Одновременно с этим благодаря мягкому посредничеству Москвы и Пекина саудитам удалось если не восстановить, то отдаленно наладить отношения с Ираном — еще одним центром геополитической силы и ключевым игроком региона, в том числе на рынке нефти. Все это самым благоприятным образом отразилось и на устойчивости внешних рынков, и на стабильности собственной экономики Саудовской Аравии.Потому в июне 2024-го только несведущие граждане были удивлены одностороннему разрыву американо-саудовского договора, в рамках которого вторая страна за счет своих ресурсов фактически поддерживала гегемонию доллара, взамен получая ультимативные тычки и требования.По оценкам западных финансовых институтов, сегодня суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии при населении 37,4 миллиона человек составляет почти триллион долларов. Вложения центрального банка страны (SAMA) в иностранные долговые обязательства оцениваются в 445 миллиардов долларов, из которых 135 — это американские трежерис. Эр-Рияд официально успокаивает Вашингтон, что не собирается уменьшать вложения в долларах, но, как видим, пробует на зубок более слабых. Например, Евросоюз, мечтающий украсть у России три-пять миллиардов ежегодных процентов по кредитам, что создаст опасный прецедент. И делает он это в своих личных или в российских интересах — не особенно важно. Нас устраивает текущий промежуточный результат сам по себе.

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https://ria.ru/20240617/neft-1952999781.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html

https://ria.ru/20240628/neft-1956234264.html

саудовская аравия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, саудовская аравия, эр-рияд (город), россия, джо байден, майкл блумберг, владимир путин, euroclear, опек, цены на нефть