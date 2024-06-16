https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html

Гегемония США официально завершена

Гегемония США официально завершена - РИА Новости, 16.06.2024

Гегемония США официально завершена

Сегодня мы поговорим о событии, обещающем стать переломной точкой новейшей истории. Средства массовой информации разразились нокаутирующей сенсацией —... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:01

аналитика

сша

саудовская аравия

михаил степанов

мвф

всемирный банк

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Сегодня мы поговорим о событии, обещающем стать переломной точкой новейшей истории. Средства массовой информации разразились нокаутирующей сенсацией — Саудовская Аравия не будет продлевать двустороннее соглашение с США, в рамках которого вся торговля арабской нефтью в обязательном порядке производилась в долларах.Чтобы понять механику грядущих тектонических сдвигов в мировой экономике, придется хотя бы конспективно освежить историческую память.В 1944 году на территории Европы еще вовсю громыхала Вторая мировая, а США и Великобритания торопливо спешили зафиксировать победу в ней — естественно, в свою пользу. Годом ранее американские финансисты стали разрабатывать мировую финансовую схему, которая сделала бы Штаты планетарным гегемоном и надзирателем, что, собственно, и произошло в итоге. В 1944 году в городок Бреттон-Вудс в штате Нью-Гемпшир съехались представители стран-союзниц. Американскую делегацию представлял экономист Гарри Уайт, от Британии присутствовал его коллега Джон Кейнс, Союз же отправил заместителя наркома внешней торговли Михаила Степанова. Председательствовал министр финансов США Генри Моргентау.Американцы с ходу взяли быка за рога.Упирая на то, что на текущий момент Штаты обладали крупнейшими запасами физического золота, самой мощной экономикой, промышленностью и просто не воевали на своей территории, Вашингтон потребовал от участников согласиться принять доллар как единственную мировую резервную валюту. Это означало, что отныне любые товары на мировом рынке должны номинироваться в долларах, а сам "бакс" привязывался к запасам и стоимости золота в хранилищах казначейства. Британцев эта схема устраивала, так как в соглашении сразу же прописали особый статус фунта и отдельные льготные режимы торговли. Советский Союз не получал ничего, кроме обязательств вкладываться в американские ценные бумаги и тянуть на своих плечах задачи поддержания американской финансовой (а значит, и геополитической) гегемонии. Прекрасно осознавая шаткость советской экономики в тот момент, Сталин тем не менее предложение решительно отверг.В результате встречи американцы и британцы все равно сформировали хорошо всем известные сегодня Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Бреттон-Вудс стал поршнем, который разогнал экономику США, благо теперь на поддержание его валюты работал фактически весь мир, а Вашингтон мог печатать деньги буквально тоннами, не боясь гиперинфляции.Так продолжалось до 1971 года, когда доллар исчерпал-таки свои возможности в том плане, что в резервах просто закончилось физическое золото. Но США уже вошли во вкус мировой власти и не собирались ради такой "мелочи" ломать удобную и крайне выгодную систему. Потому президент Никсон отменил золотой стандарт, и мир вошел в период так называемой Ямайской валютной системы, в которой доллар более не был привязан к желтому металлу, а стал поддерживаться за счет ресурсов развивающихся стран.Многие историки сходятся во мнении, что именно закручивающаяся спираль холодной войны стала причиной трансформации мировой экономики, когда СССР нужно было бить со всех сторон, в том числе душить финансово. И случай представился.В 1974 году, когда по миру гулял финансовый кризис, Штаты сделали Саудовской Аравии предложение, от которого было сложно отказаться. На Аравийском полуострове не так давно нашли фантастические запасы нефти, которая начала свое триумфальное шествие в качестве королевы энергетики, стремительно убивая уголь. Экономика США на тот момент буксовала и для поддержания темпа требовала вливаний новой крови, которой и стала нефть. Соединенные Штаты предложили саудитам подписать соглашение, в рамках которого американцы обязывались поставлять оружие, внедрять новые технологии, помогать с индустриализацией, медициной и образованием. Взамен потребовали сущую ерунду: саудиты должны были согласовывать с Вашингтоном объемы добычи нефти, приоритетно продавать ее американским компаниям, а полученные прибыли вкладывать в американские трежерис. Саудовская Аравия в тот момент переживала сложные времена в отношениях с соседями, стоял вопрос о ее возможном физическом исчезновении, а потому шейхи согласились. Двустороннее соглашение каждые пять лет автоматически продлевалось, но теперь, судя по всему, вторая сторона досыта наелась статусом "резервного бензобака Америки".Ну а теперь главное.Сегодня Саудовская Аравия — это богатое и высокоразвитое государство, при этом его успех базируется на колоссальных запасах углеводородов, и местное руководство по этому поводу ничуть не заблуждается. За последние десять лет весь мир воочию убедился, что Америка уже вовсе не так сильна и на ее мнение можно поплевывать, чему наглядное подтверждение — громадная холодная Россия с не самым большим населением. При этом русские умудряются развивать экономику в условиях невообразимого количества постоянно дополняемых санкций и ограничений, которые вводятся в первую очередь против нефтегазового сектора. Главным геостратегическим союзником Москвы выступает Пекин, который уже выиграл первый раунд торговой войны с США, а ко второму подходит в гораздо более выгодной позиции, чем в 2017-м. Саудовская Аравия в одном шаге от установления нормальных отношений с Ираном, под покровительством которого в регионе воюет немало вооруженных группировок размером с хорошую армию. Российско-китайский тандем давно предлагает Эр-Рияду перестать за свои кровные баррели поддерживать покупательную способность доллара, что также резко уменьшит внешние военные угрозы королевству. К тому же КНР, для которой Штаты являются ключевым торговым партнером, в последние годы активно избавляются от американских трежерис, уменьшив свои вложения с 1,3 триллиона до 800 миллиардов. Попутно ударными темпами растет объем продаж аравийских углеводородов, причем были апробированы схемы оплаты в юанях, иенах и криптовалюте.Последнее во многом и стало причиной текущих событий.Несколько лет назад Саудовская Аравия стала частью глобальной системы платежей CBDC (Multi-Central Bank Digital Currency), позволяющей проводить торговые операции в любой удобной криптовалюте без оглядок на кого бы то ни было. Проект реализовывался на базе Резервного банка ЮАР, к которому подключились центральные банки Израиля, Намибии, Франции, Бахрейна, Египта, Иордании, Центробанк Евросоюза, МВФ, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Резервный банк Австралии и Всемирный банк.Попутно с 2021 года успешно работает проект mBridge, патронируемый Центробанком ОАЭ, Банком Таиланда, Управлением денежного обращения Гонконга и Народным банком Китая. То есть к моменту истечения срока действия соглашения пятидесятилетней давности Саудовской Аравии стало гораздо сложнее найти причины продлевать его, нежели впервые выйти в свободное плавание.Нужно обязательно упомянуть и такой фактор американской политики, как продвижение зеленой повестки. Она ультимативно насаждается и внутри Штатов, и в тех странах, кто имел неосторожность записаться в друзья Вашингтона. Причем ее самыми агрессивными апологетами выступают демократы, а республиканцы гораздо более лояльны к традиционной энергетике на базе трех китов: угля, газа и нефти. Дальнейшая дружба с Вашингтоном для саудитов, помимо унизительного статуса "бензобака", означает неминуемое удушение в будущем их ключевой отрасли, на которой зиждется и само государство, и его богатство. Потому можно сказать, что как Никсон в свое время уничтожил систему золотого стандарта, так и Байден в погоне за модной повесткой подрубил корни нефтедоллара, лишившись своего ключевого поставщика и финансовой опоры.В интересные времена живем, что и говорить.

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https://ria.ru/20240503/borrel-1943779259.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

сша

саудовская аравия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, сша, саудовская аравия, михаил степанов, мвф, всемирный банк