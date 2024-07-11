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Политолог прокомментировал заявления НАТО по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
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07:24 11.07.2024 (обновлено: 11:56 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/nato-1958883789.html
Политолог прокомментировал заявления НАТО по Украине
Политолог прокомментировал заявления НАТО по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Политолог прокомментировал заявления НАТО по Украине
Жесткие заявления в отношении России и Китая на саммите НАТО, а также о необходимости военной поддержки Украины, возможно, компенсируют неуверенность... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:24
2024-07-11T11:56
в мире
украина
россия
сша
джо байден
сергей михеев
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Жесткие заявления в отношении России и Китая на саммите НАТО, а также о необходимости военной поддержки Украины, возможно, компенсируют неуверенность европейских элит и самой демократической партии США в победе на выборах президента Джо Байдена, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России в рамках украинского конфликта и осуждает каждую страну, кто это делает, следует из совместной декларации членов альянса. Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. "Если еще полгода назад все были уверены что Байден победит (на выборах), то сейчас и в демпартии США, и в рядах европейских элит, которые очень боятся (республиканца Дональда) Трампа, что само по себе смешно, и очень хотели бы победы Байдена – сейчас наблюдается явный мандраж и вибрация. В тональности высказываний, в комментариях в прессе присутствует неуверенность. Возможно, всю эту неуверенность пытаются скрывать за бравыми и сверхжесткими заявлениями. Одновременно для Байдена саммит - это продолжение избирательной кампании: он вышел, по суфлеру яростно что-то зачитал, правда, перепутал Украину и планету Уран. Но это в контексте кампании – доказать, что я еще ой-ой-ой, мы с пути не сворачиваем, мы Украине подарим десятки комплексов ПВО и сотни ракет, но это потом. А пока в сухом остатке вот что: Украину в НАТО не принимают, даже формулировку о необратимости вхождения Украины в НАТО оговаривают необходимостью реформ, в том числе антикоррупционных. А это зацепка, за которую можно в любой момент всегда зацепиться, в любой стране можно найти всегда. А уж на Украине этой коррупции – можно выгребать ложками" , - сказал Михеев. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей михеев, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Михеев, НАТО
Политолог прокомментировал заявления НАТО по Украине

Михеев: жесткие заявления НАТО компенсируют неуверенность в победе Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Жесткие заявления в отношении России и Китая на саммите НАТО, а также о необходимости военной поддержки Украины, возможно, компенсируют неуверенность европейских элит и самой демократической партии США в победе на выборах президента Джо Байдена, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.
НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России в рамках украинского конфликта и осуждает каждую страну, кто это делает, следует из совместной декларации членов альянса. Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Запад придумывает себе новую иллюзию — ему противостоят Восток и Юг
9 июля, 08:00
"Если еще полгода назад все были уверены что Байден победит (на выборах), то сейчас и в демпартии США, и в рядах европейских элит, которые очень боятся (республиканца Дональда) Трампа, что само по себе смешно, и очень хотели бы победы Байдена – сейчас наблюдается явный мандраж и вибрация. В тональности высказываний, в комментариях в прессе присутствует неуверенность. Возможно, всю эту неуверенность пытаются скрывать за бравыми и сверхжесткими заявлениями. Одновременно для Байдена саммит - это продолжение избирательной кампании: он вышел, по суфлеру яростно что-то зачитал, правда, перепутал Украину и планету Уран. Но это в контексте кампании – доказать, что я еще ой-ой-ой, мы с пути не сворачиваем, мы Украине подарим десятки комплексов ПВО и сотни ракет, но это потом. А пока в сухом остатке вот что: Украину в НАТО не принимают, даже формулировку о необратимости вхождения Украины в НАТО оговаривают необходимостью реформ, в том числе антикоррупционных. А это зацепка, за которую можно в любой момент всегда зацепиться, в любой стране можно найти всегда. А уж на Украине этой коррупции – можно выгребать ложками" , - сказал Михеев.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей МихеевНАТО
 
 
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