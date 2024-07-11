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Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 11.07.2024
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07:17 11.07.2024 (обновлено: 10:50 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html
Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД
Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 11.07.2024
Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД
У российской стороны вызывает крайнее сожаление участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:17
2024-07-11T10:50
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россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. У российской стороны вызывает крайнее сожаление участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин."Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях", — заметил он."Вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь", — констатировал замглавы МИД России."В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления", — заявил он.По словам Галузина, "углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель — "стратегическое поражение" России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб в том числе собственной безопасности"."Думаю, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов", — добавил он."На мой взгляд, о нереалистичности попыток "усидеть на двух стульях", пусть и в другой — экономической сфере, предельно ясно выразился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в выступлении на форуме "Примаковские чтения" в Москве в конце прошлого месяца, говоря о евроустремлениях Еревана в привязке к его обязательствам в ЕАЭС", — заключил Галузин.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, ереван, россия, нато, армения, михаил галузин, алексей оверчук, одкб, евразийский экономический союз
В мире, Ереван, Россия, НАТО, Армения, Михаил Галузин, Алексей Оверчук, ОДКБ, Евразийский экономический союз
Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД

Галузин: Россия крайне сожалеет об участии Армении в саммите НАТО в Вашингтоне

© AFP 2024 / DREW ANGERERМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AFP 2024 / DREW ANGERER
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. У российской стороны вызывает крайнее сожаление участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях", — заметил он.
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"Вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь", — констатировал замглавы МИД России.
"В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления", — заявил он.
По словам Галузина, "углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель — "стратегическое поражение" России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб в том числе собственной безопасности".
"Думаю, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов", — добавил он.
"На мой взгляд, о нереалистичности попыток "усидеть на двух стульях", пусть и в другой — экономической сфере, предельно ясно выразился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в выступлении на форуме "Примаковские чтения" в Москве в конце прошлого месяца, говоря о евроустремлениях Еревана в привязке к его обязательствам в ЕАЭС", — заключил Галузин.
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В миреЕреванРоссияНАТОАрменияМихаил ГалузинАлексей ОверчукОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
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