https://ria.ru/20240711/nato-1958875808.html

Миссия Пекина при ЕС осудила высказывания о КНР в декларации саммита НАТО

Миссия Пекина при ЕС осудила высказывания о КНР в декларации саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2024

Миссия Пекина при ЕС осудила высказывания о КНР в декларации саммита НАТО

Высказывания о КНР в декларации саммита НАТО полны лжи, Пекин решительно выступает против, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T04:30

2024-07-11T04:30

2024-07-11T05:48

в мире

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пекин

евросоюз

нато

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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Высказывания о КНР в декларации саммита НАТО полны лжи, Пекин решительно выступает против, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС."Декларация саммита НАТО в Вашингтоне изобилует менталитетом холодной войны и воинственной риторикой, а содержание, связанное с Китаем, полно провокаций, лжи, подстрекательства и клеветы. Мы выражаем резкое недовольство и решительно выступаем против этого, уже сделали НАТО строгое представление", – говорится в заявлении миссии.В китайской миссии подчеркнули, что КНР не является виновником украинского кризиса, "Китай занимает честную и открытую позицию в украинском вопросе, которая заключается в содействии миру, переговорам и политическому урегулированию, что получило широкое признание и высокую оценку международного сообщества".В итоговой декларации прошедшего в США саммита НАТО указывается, что члены альянса призывают Китай к диалогу по снижению стратегических рисков, при этом они открыты для взаимодействия с Пекином. Вместе с тем КНР, по версии стран-членов альянса, продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности. Вместе с тем в документе НАТО подчеркивается, что "КНР теперь играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства", путем предоставления широкой поддержки военно-промышленного комплекса России".На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ, которую та якобы задействует в своей специальной военной операции на Украине. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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китай

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в мире, китай, пекин, евросоюз, нато