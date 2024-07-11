https://ria.ru/20240711/nalog-1958874261.html

Эксперты оценили перспективы туристического налога

Эксперты оценили перспективы туристического налога - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперты оценили перспективы туристического налога

Туристический налог, который придет на замену курортному сбору в 2025 году, позволит улучшить инфраструктуру для отдыхающих в российских регионах, однако цены... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T03:29

2024-07-11T03:29

2024-07-11T03:29

россия

чукотка

сергей ромашкин

александр калинин

ассоциация туроператоров россии (атор)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Туристический налог, который придет на замену курортному сбору в 2025 году, позволит улучшить инфраструктуру для отдыхающих в российских регионах, однако цены на проживание в отелях будут расти, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым разрешает регионам с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Его будут вводить муниципальные образования своими правовыми нормативными актами. Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, устанавливаемых в Налоговом кодексе на федеральном уровне. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещений, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. "Во-первых, это не налог с бизнеса, это налог с туристов. У нас сейчас очень много внутреннего туризма, в том числе все больше иностранных путешественников. Все они пользуются инфраструктурой муниципалитетов - дороги, места отдыха. Давно обсуждается вопрос, чтобы тот человек, который отдыхает на территории, платил какие-то деньги для того, чтобы эта территория могла развиваться. Бизнес в этой ситуации будет только собирать налог, затем его аккумулировать в течение трех месяцев, и в конце квартала перечислять в муниципальный бюджет", - пояснил президент "Опоры России" Александр Калинин. В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отметил, что повышение цен на отели, в связи с вводом туристического налога, будет неизбежно. "Они поднимутся как минимум на уровень процента туристического налога", - указал он. Однако Калинин уточнил, что муниципалитеты вправе не вводить туристический налог, либо вводить с пониженными ставками, а также определять льготные категории, которые будут освобождены от него. "Сумма налога будет зависеть от сезона. Но, ожидаемо, богатые туристы будут платить больше, потому что налог с номера за 20 тысяч в сутки будет гораздо выше, чем за 2 тысячи", - добавил президент "Опоры России". Вице-президент АТОР сообщил, что, согласно официальной статистике, выручка российских отелей в 2023 году составила порядка 830 миллиардов рублей. "В этом году ожидается увеличение до 900 миллиардов. Соответственно, за год сумма туристического налога, если бы его ввели сразу все регионы, могла бы составить 9 миллиардов рублей. По сравнению с теми суммами, что выделяются государством на нацпроект по туризму, это лишь небольшое подспорье, но, на мой взгляд, не такое глобальное. Туристические регионы тратят на развитие инфраструктуры гораздо больше", - подчеркнул Ромашкин. Деньги могут пройти мимо туризма В связи с тем, что средства, собранные от туристического налога, будут поступать в бюджет муниципалитета, то они могут быть потрачены не только на туризм, но на любые другие текущие задачи. В этой связи вице-президент АТОР отмечает, что при освоении средств муниципалитетам нужно быть осторожными и избегать крайностей. "Нужно, чтобы результат применения денег, собранных по туристическому налогу, был достаточно очевидным - бульвары, променады, улучшение общественных пространств. Не нужно зарывать их в землю и вкладывать в пятилетние проекты. Лучше использовать их там, где в течение года будут результаты, чтобы туристы поверили, что это хорошее вложение народных денег", - подчеркнул Ромашкин. Однако, по его мнению, введение туристического налога оптимизирует процедуру заселения в отель и избавит гостей от необходимости самостоятельно оплачивать этот сбор. "Туристический налог в предложенном виде облегчит жизнь туристам, которым сейчас приходится оплачивать курортный сбор при заселении, тем более что отели часто требуют плату наличными, а от льготников – подтверждающие документы", - указал Ромашкин. В свою очередь, президент "Опоры России" отметил, что налоговый период для гостиниц составит квартал и это возможность пользоваться поступившими деньгами. "Также в число плюсов можно отнести борьбу с теневым рынком. Муниципалитет будет заинтересован в том, чтобы у него было на территории больше гостиниц, чтобы они оказывали более качественные услуги. Он также становится союзником в обелении туристического бизнеса, так как особенно на юге России очень много теневых объектов размещения", - пояснил эксперт. По мнению вице-президента АТОР, первыми туристический налог введут регионы, где турпоток заметно вырос в последние годы. При этом, по его мнению, уже через год к этому присоединятся и все остальные. "У нас 89 регионов. Деньги нужны всем, и никто добровольно от них отказываться не будет. Это все равно, что найти кошелек на дороге и оставить его там. Думаю, что через год, не больше девяти регионов не введут этот налог. Это, скорее всего, Чукотка, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ. Крым также, вероятно, не будет его вводить, потому что он периодически испытывает проблемы с загрузкой, а движения в сторону повышения цены нежелательны для полуострова", - заключил он.

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https://ria.ru/20240710/gosduma-1958710406.html

https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html

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россия, чукотка, сергей ромашкин, александр калинин, ассоциация туроператоров россии (атор), совет федерации рф, общество