https://ria.ru/20240711/matvienko-1958999040.html

Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии

Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии - РИА Новости, 11.07.2024

Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии

Ответ России на размещение Вашингтоном дальнобойных ракет в Германии будет жестким и адекватным, Германии нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:14

2024-07-11T15:14

2024-07-11T15:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Ответ России на размещение Вашингтоном дальнобойных ракет в Германии будет жестким и адекватным, Германии нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия."Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана — по тем соглашениям, которые были подписаны", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20240711/germaniya-1958946461.html

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германия, россия, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство обороны сша, в мире