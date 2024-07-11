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Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии - РИА Новости, 11.07.2024
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15:14 11.07.2024 (обновлено: 15:22 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/matvienko-1958999040.html
Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии
Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии - РИА Новости, 11.07.2024
Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии
Ответ России на размещение Вашингтоном дальнобойных ракет в Германии будет жестким и адекватным, Германии нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:14
2024-07-11T15:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Ответ России на размещение Вашингтоном дальнобойных ракет в Германии будет жестким и адекватным, Германии нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия."Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана — по тем соглашениям, которые были подписаны", - сказала Матвиенко.
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германия, россия, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство обороны сша, в мире
Германия, Россия, США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Министерство обороны США, В мире
Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии

Матвиенко: ответ России на размещение США ракет в ФРГ будет жестким и адекватным

© Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Ответ России на размещение Вашингтоном дальнобойных ракет в Германии будет жестким и адекватным, Германии нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
"Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана — по тем соглашениям, которые были подписаны", - сказала Матвиенко.
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ГерманияРоссияСШАВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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