https://ria.ru/20240711/matvienko-1958999040.html
Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии
Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии - РИА Новости, 11.07.2024
Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии
Ответ России на размещение Вашингтоном дальнобойных ракет в Германии будет жестким и адекватным, Германии нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:14
2024-07-11T15:14
2024-07-11T15:22
германия
россия
сша
валентина матвиенко
совет федерации рф
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Ответ России на размещение Вашингтоном дальнобойных ракет в Германии будет жестким и адекватным, Германии нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия."Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана — по тем соглашениям, которые были подписаны", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20240711/germaniya-1958946461.html
германия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство обороны сша, в мире
Германия, Россия, США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Министерство обороны США, В мире
Матвиенко предупредила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии
Матвиенко: ответ России на размещение США ракет в ФРГ будет жестким и адекватным