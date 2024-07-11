https://ria.ru/20240711/kitay-1958880638.html

Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии

Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии - РИА Новости, 11.07.2024

Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии

Китай призывает НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T06:17

2024-07-11T06:17

2024-07-11T06:17

в мире

китай

сша

пекин

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c62e0f5888716904ac1bf9e9487ffe69.jpg

ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай призывает НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС. В итоговой декларации прошедшего в США саммита НАТО указывается, что члены альянса призывают Китай к диалогу по снижению стратегических рисков, при этом они открыты для взаимодействия с Пекином. Вместе с тем КНР, по версии стран-членов альянса, продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности. "Азиатско-Тихоокеанский регион – это территория мирного развития, а не арена для геополитических игр", - говорится в заявлении миссии. Отмечается, что "Китай призывает НАТО знать свое место, строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации Североатлантического региона, не нарушать мир и стабильность в АТР и не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран".

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, пекин, нато, евросоюз