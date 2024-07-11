https://ria.ru/20240711/kitay-1958880638.html
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии - РИА Новости, 11.07.2024
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии
Китай призывает НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T06:17
2024-07-11T06:17
2024-07-11T06:17
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай призывает НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС. В итоговой декларации прошедшего в США саммита НАТО указывается, что члены альянса призывают Китай к диалогу по снижению стратегических рисков, при этом они открыты для взаимодействия с Пекином. Вместе с тем КНР, по версии стран-членов альянса, продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности. "Азиатско-Тихоокеанский регион – это территория мирного развития, а не арена для геополитических игр", - говорится в заявлении миссии. Отмечается, что "Китай призывает НАТО знать свое место, строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации Североатлантического региона, не нарушать мир и стабильность в АТР и не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран".
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, китай, сша, пекин, нато, евросоюз
В мире, Китай, США, Пекин, НАТО, Евросоюз
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран