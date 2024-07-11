https://ria.ru/20240711/kitay-1958876946.html

Китай посоветовал НАТО задуматься о своих действиях в украинском конфликте

Китай посоветовал НАТО задуматься о своих действиях в украинском конфликте - РИА Новости, 11.07.2024

Китай посоветовал НАТО задуматься о своих действиях в украинском конфликте

Китай советует НАТО задуматься о своих действиях в украинском конфликте, предпринять шаги для решения проблемы, а не обвинять других, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T04:58

2024-07-11T04:58

2024-07-11T05:52

в мире

китай

нато

евросоюз

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ПЕКИН, 11 июл — РИА Новости. Китай советует НАТО задуматься о своих действиях в украинском конфликте, предпринять шаги для решения проблемы, а не обвинять других, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС. "Мы советуем НАТО внимательно прислушаться к справедливым суждениям международного сообщества, глубоко задуматься о своих действиях (в украинском конфликте — Прим. ред.) и предпринять реальные действия для смягчения ситуации и решения проблемы, вместо того, чтобы перекладывать вину на других", — сказали в миссии.В заявлении также говорится, что декларация саммита НАТО в Вашингтоне изобилует менталитетом холодной войны и воинственной риторикой, а содержание, связанное с Китаем, полно провокаций, лжи, подстрекательства и клеветы.Отмечается, что украинский кризис до сих пор продолжается, и международное сообщество ясно видит, кто подливает масло в огонь и пользуется возможностью в стремлении к личной выгоде."Китай занимает честную и открытую позицию в украинском вопросе, которая заключается в содействии миру, переговорам и политическому урегулированию, что получило широкое признание и высокую оценку международного сообщества", — подчеркнули в китайской миссииВ итоговой декларации прошедшего в США саммита НАТО указывается, что члены альянса призывают Китай к диалогу по снижению стратегических рисков, при этом они открыты для взаимодействия с Пекином. Вместе с тем КНР, по версии стран-членов альянса, продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности. В документе НАТО говорится, что "КНР теперь играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства", путем предоставления широкой поддержки военно-промышленного комплекса России".На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи России, которую та якобы задействует в специальной военной операции на Украине. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240711/zayavlenie-1958875077.html

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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в мире, китай, нато, евросоюз