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Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
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00:20 11.07.2024 (обновлено: 00:37 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/kitay-1958863527.html
Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО
Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО
Китай выступает против упоминания себя в документах НАТО в качестве "угрозы" и считает, что альянс должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:20
2024-07-11T00:37
в мире
китай
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нато
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Китай выступает против упоминания себя в документах НАТО в качестве "угрозы" и считает, что альянс должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его адрес, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне."Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны", - говорится в полученном агентством комментарии дипмиссии.Согласно заявлению, Пекин призывает НАТО отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, а также "опасных действий, которые ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос"."Что им надлежит сделать, так это предпринять какие-то конструктивные меры для восстановления безопасности и стабильности как Европы, так и всего мира", - подчеркнули в посольстве КНР в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, китай, сша, нато, европа
В мире, Китай, США, НАТО, Европа
Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО

Посольство: КНР выступает против упоминания себя в документах НАТО как "угрозы"

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Китай выступает против упоминания себя в документах НАТО в качестве "угрозы" и считает, что альянс должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его адрес, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне.
"Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны", - говорится в полученном агентством комментарии дипмиссии.
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"Что им надлежит сделать, так это предпринять какие-то конструктивные меры для восстановления безопасности и стабильности как Европы, так и всего мира", - подчеркнули в посольстве КНР в Вашингтоне.
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