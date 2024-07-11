https://ria.ru/20240711/kitay-1958863527.html

Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО

Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2024

Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО

Китай выступает против упоминания себя в документах НАТО в качестве "угрозы" и считает, что альянс должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:20

2024-07-11T00:20

2024-07-11T00:37

в мире

китай

сша

нато

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Китай выступает против упоминания себя в документах НАТО в качестве "угрозы" и считает, что альянс должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его адрес, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне."Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны", - говорится в полученном агентством комментарии дипмиссии.Согласно заявлению, Пекин призывает НАТО отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, а также "опасных действий, которые ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос"."Что им надлежит сделать, так это предпринять какие-то конструктивные меры для восстановления безопасности и стабильности как Европы, так и всего мира", - подчеркнули в посольстве КНР в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

китай

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, нато, европа