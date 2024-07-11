https://ria.ru/20240711/kitay-1958863527.html
Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО
Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО
Китай выступает против упоминания себя в документах НАТО в качестве "угрозы" и считает, что альянс должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:20
2024-07-11T00:20
2024-07-11T00:37
в мире
китай
сша
нато
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Китай выступает против упоминания себя в документах НАТО в качестве "угрозы" и считает, что альянс должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его адрес, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне."Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны", - говорится в полученном агентством комментарии дипмиссии.Согласно заявлению, Пекин призывает НАТО отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, а также "опасных действий, которые ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос"."Что им надлежит сделать, так это предпринять какие-то конструктивные меры для восстановления безопасности и стабильности как Европы, так и всего мира", - подчеркнули в посольстве КНР в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
китай
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, нато, европа
В мире, Китай, США, НАТО, Европа
Посольство КНР в США выступило против упоминания себя на саммите НАТО
Посольство: КНР выступает против упоминания себя в документах НАТО как "угрозы"