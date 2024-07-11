В Нидерландах заявили о необходимости скорейшего появления F-16 на Украине
Брекелманс: истребители F-16 должны как можно скорее появиться в небе Украины
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
ГААГА, 11 июл - РИА Новости. Истребители F-16 должны как можно скорее появиться в воздушном пространстве Украины, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, который находится на саммите НАТО в Вашингтоне.
Глава минобороны Нидерландов сообщил, что провел на полях саммита НАТО встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
"Наша совместная задача заключается в том, чтобы F-16 появились в воздушном пространстве Украины как можно скорее, а также в предоставлении необходимых боеприпасов", - написал Брекелманс в соцсети Х.
В среду минобороны королевства сообщило, что Нидерланды решили выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине.
Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00