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В Нидерландах заявили о необходимости скорейшего появления F-16 на Украине - РИА Новости, 11.07.2024
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00:29 11.07.2024 (обновлено: 00:54 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/istrebiteli-1958863979.html
В Нидерландах заявили о необходимости скорейшего появления F-16 на Украине
В Нидерландах заявили о необходимости скорейшего появления F-16 на Украине - РИА Новости, 11.07.2024
В Нидерландах заявили о необходимости скорейшего появления F-16 на Украине
Истребители F-16 должны как можно скорее появиться в воздушном пространстве Украины, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, который находится на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:29
2024-07-11T00:54
в мире
украина
нидерланды
рустем умеров
нато
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ГААГА, 11 июл - РИА Новости. Истребители F-16 должны как можно скорее появиться в воздушном пространстве Украины, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, который находится на саммите НАТО в Вашингтоне. Глава минобороны Нидерландов сообщил, что провел на полях саммита НАТО встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. "Наша совместная задача заключается в том, чтобы F-16 появились в воздушном пространстве Украины как можно скорее, а также в предоставлении необходимых боеприпасов", - написал Брекелманс в соцсети Х. В среду минобороны королевства сообщило, что Нидерланды решили выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине.Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, украина, нидерланды, рустем умеров, нато, f-16
В мире, Украина, Нидерланды, Рустем Умеров, НАТО, F-16
В Нидерландах заявили о необходимости скорейшего появления F-16 на Украине

Брекелманс: истребители F-16 должны как можно скорее появиться в небе Украины

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
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ГААГА, 11 июл - РИА Новости. Истребители F-16 должны как можно скорее появиться в воздушном пространстве Украины, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, который находится на саммите НАТО в Вашингтоне.
Глава минобороны Нидерландов сообщил, что провел на полях саммита НАТО встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
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"Наша совместная задача заключается в том, чтобы F-16 появились в воздушном пространстве Украины как можно скорее, а также в предоставлении необходимых боеприпасов", - написал Брекелманс в соцсети Х.
В среду минобороны королевства сообщило, что Нидерланды решили выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине.
Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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