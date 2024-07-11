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Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к любым инициативам по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 11.07.2024 (обновлено: 20:27 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/erdogan-1959085498.html
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к любым инициативам по Украине
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к любым инициативам по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к любым инициативам по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования конфликта... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:58
2024-07-11T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
нато
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган провёл встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, куда он прибыл для участия в саммите НАТО. "В ходе встречи обсуждался ход войны между Украиной и Россией, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы война между Украиной и Россией закончилась справедливым миром, и что началась работа по активизации черноморской зерновой инициативы", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган также заявил, что "Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, чтобы создать основу для мира".
https://ria.ru/20240711/erdogan-1958979850.html
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в мире, турция, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, нато, вашингтон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, НАТО, Вашингтон
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к любым инициативам по Украине

Эрдоган: Турция готова к любым инициативам для урегулирования на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне. 11 июля 2024
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне. 11 июля 2024
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган провёл встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, куда он прибыл для участия в саммите НАТО.
"В ходе встречи обсуждался ход войны между Украиной и Россией, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы война между Украиной и Россией закончилась справедливым миром, и что началась работа по активизации черноморской зерновой инициативы", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган также заявил, что "Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, чтобы создать основу для мира".
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил Эрдоган
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийНАТОВашингтон
 
 
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