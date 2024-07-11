https://ria.ru/20240711/erdogan-1959085498.html

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к любым инициативам по Украине

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к любым инициативам по Украине - РИА Новости, 11.07.2024

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к любым инициативам по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования конфликта... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:58

2024-07-11T19:58

2024-07-11T20:27

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган провёл встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, куда он прибыл для участия в саммите НАТО. "В ходе встречи обсуждался ход войны между Украиной и Россией, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы война между Украиной и Россией закончилась справедливым миром, и что началась работа по активизации черноморской зерновой инициативы", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган также заявил, что "Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, чтобы создать основу для мира".

https://ria.ru/20240711/erdogan-1958979850.html

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