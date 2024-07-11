Эрдоган обвинил европейских политиков в двойных стандартах
Эрдоган: политики в Европе нарушают установленные ими же самими ценности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Понятие европейской интеграции теряет свои позиции, некоторые политики нарушают установленные ими же ценности для различных целей, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek.
"Европа столкнулась с более серьезной угрозой. Это говорит о том, что понятие европейской интеграции теряет свои позиции, а те, кто выступает против установленного в Европе порядка, получают все большую поддержку в обществе. Это связано с тем, что европейские политики нарушают и растягивают установленные ими же самими ценности для различных целей. Это приводит к тому, что ультраправые продвигаются через дверь, открытую двойными стандартами, игнорируя нарушение прав человека по самым разным поводам. Тем не менее, расизм, ксенофобия и исламофобия никогда не могут быть оправданы", - отметил он.
Комментируя прошедшие в ряде европейских стран выборы, Эрдоган заявил, что политические силы некоторых государств пытались получить голоса избирателей с помощью расистской, антиисламской и антииностранной риторики ультраправых.
"Мы видели примеры этого на протяжении многих лет. Несмотря на наши предупреждения, они упорно продолжали вести себя подобным образом. Мы наблюдаем, что семена, посеянные в свое время этими неправильными взглядами, теперь начинают прорастать в Европе", - добавил он.
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