https://ria.ru/20240711/erdogan-1959034121.html

Эрдоган обвинил европейских политиков в двойных стандартах

Эрдоган обвинил европейских политиков в двойных стандартах - РИА Новости, 11.07.2024

Эрдоган обвинил европейских политиков в двойных стандартах

Понятие европейской интеграции теряет свои позиции, некоторые политики нарушают установленные ими же ценности для различных целей, заявил президент Турции... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:48

2024-07-11T16:48

2024-07-11T17:56

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Понятие европейской интеграции теряет свои позиции, некоторые политики нарушают установленные ими же ценности для различных целей, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek."Европа столкнулась с более серьезной угрозой. Это говорит о том, что понятие европейской интеграции теряет свои позиции, а те, кто выступает против установленного в Европе порядка, получают все большую поддержку в обществе. Это связано с тем, что европейские политики нарушают и растягивают установленные ими же самими ценности для различных целей. Это приводит к тому, что ультраправые продвигаются через дверь, открытую двойными стандартами, игнорируя нарушение прав человека по самым разным поводам. Тем не менее, расизм, ксенофобия и исламофобия никогда не могут быть оправданы", - отметил он.Комментируя прошедшие в ряде европейских стран выборы, Эрдоган заявил, что политические силы некоторых государств пытались получить голоса избирателей с помощью расистской, антиисламской и антииностранной риторики ультраправых. "Мы видели примеры этого на протяжении многих лет. Несмотря на наши предупреждения, они упорно продолжали вести себя подобным образом. Мы наблюдаем, что семена, посеянные в свое время этими неправильными взглядами, теперь начинают прорастать в Европе", - добавил он.

https://ria.ru/20240613/erdogan-1952628613.html

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в мире, турция, европа, реджеп тайип эрдоган