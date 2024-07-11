https://ria.ru/20240711/erdogan-1958979850.html

Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил Эрдоган

Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.07.2024

Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил Эрдоган

Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, Анкара ведет диалог с обеими сторонами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:22

2024-07-11T14:22

2024-07-11T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

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реджеп тайип эрдоган

турция

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, Анкара ведет диалог с обеими сторонами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek. "С самого начала мы заявили, что не будем участвовать в этой войне. Наша позиция исключительно в пользу мира. Решение заключается не в большем кровопролитии и страданиях, а в прочном мире, достигнутом путем диалога… Это (конфликт - ред.) принесло Украине больше вреда, чем пользы", - отметил он. По словам турецкого лидера Анкара ведет диалог с обеими сторонами, пытаясь приблизить их к миру. "Собрав стороны вместе в Анталье и Стамбуле, мы способствовали созданию критически важной площадки для диалога по урегулированию проблем. Наша зерновая инициатива в Черном море и поставки зерна, которые мы оттуда осуществляли, были не просто экономической и логистической деятельностью. Мы не считаем, что сведение этой войны к победе или поражению одной из сторон является решением проблемы. Мы считаем, что решение лежит в плоскости диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20240710/orban-1958684270.html

https://ria.ru/20240710/konflikt-1958860812.html

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в мире, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, турция