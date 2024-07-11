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Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/erdogan-1958979850.html
Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил Эрдоган
Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.07.2024
Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил Эрдоган
Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, Анкара ведет диалог с обеими сторонами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:22
2024-07-11T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, Анкара ведет диалог с обеими сторонами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek. "С самого начала мы заявили, что не будем участвовать в этой войне. Наша позиция исключительно в пользу мира. Решение заключается не в большем кровопролитии и страданиях, а в прочном мире, достигнутом путем диалога… Это (конфликт - ред.) принесло Украине больше вреда, чем пользы", - отметил он. По словам турецкого лидера Анкара ведет диалог с обеими сторонами, пытаясь приблизить их к миру. "Собрав стороны вместе в Анталье и Стамбуле, мы способствовали созданию критически важной площадки для диалога по урегулированию проблем. Наша зерновая инициатива в Черном море и поставки зерна, которые мы оттуда осуществляли, были не просто экономической и логистической деятельностью. Мы не считаем, что сведение этой войны к победе или поражению одной из сторон является решением проблемы. Мы считаем, что решение лежит в плоскости диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240710/orban-1958684270.html
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в мире, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция ведет диалог с обеими сторонами конфликта на Украине

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, Анкара ведет диалог с обеими сторонами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek.
"С самого начала мы заявили, что не будем участвовать в этой войне. Наша позиция исключительно в пользу мира. Решение заключается не в большем кровопролитии и страданиях, а в прочном мире, достигнутом путем диалога… Это (конфликт - ред.) принесло Украине больше вреда, чем пользы", - отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
10 июля, 10:28
По словам турецкого лидера Анкара ведет диалог с обеими сторонами, пытаясь приблизить их к миру.
"Собрав стороны вместе в Анталье и Стамбуле, мы способствовали созданию критически важной площадки для диалога по урегулированию проблем. Наша зерновая инициатива в Черном море и поставки зерна, которые мы оттуда осуществляли, были не просто экономической и логистической деятельностью. Мы не считаем, что сведение этой войны к победе или поражению одной из сторон является решением проблемы. Мы считаем, что решение лежит в плоскости диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Эрдоган призвал активизировать усилия по прекращению конфликта на Украине
10 июля, 23:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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