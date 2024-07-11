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В Дагестане семь человек пострадали в ДТП с "Газелью"
В Дагестане семь человек пострадали в ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 11.07.2024
В Дагестане семь человек пострадали в ДТП с "Газелью"
Семь человек, по предварительной информации, пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:29
2024-07-11T14:29
2024-07-11T14:29
происшествия
дербентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Семь человек, по предварительной информации, пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. "По системе 112 поступило сообщение о ДТП в Дербентском районе, рядом с населенным пунктом Куллар с участием пассажирской "Газели" и "Лада Приора". По предварительной информации, пострадали семь человек", – сообщается на сайте ведомства.
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происшествия, дербентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия
Происшествия, Дербентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, Россия
В Дагестане семь человек пострадали в ДТП с "Газелью"
В Дагестане, предварительно, семь человек пострадали в ДТП с "Газелью"