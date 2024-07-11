Ефимов: 80% деталей Дворца спорта и образования Ирины Винер — российские
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Более 80% деталей для создания московского Дворца спорта и образования Ирины Винер были изготовлены российскими компаниями, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Более 80% деталей, используемых при возведении Дворца спорта и образования Ирины Винер, – отечественного производства и выполнены российскими компаниями. В куполе задействовано около 30 тысяч уникальных элементов, каждый из которых создавался индивидуально на специализированных станках. Точность их исполнения сопоставима по качеству с деталями космических кораблей", - заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Уточняется, что архитектурную концепцию проекта разработало бюро Labva Pro. Само здание меняет свой облик в зависимости от угла обзора, а на одной из плоскостей создается иллюзия объемного рисунка.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что российская компания смогла успешно реализовать такое сложное архитектурно-инженерное решение как купол "Черный кристалл". "В России есть и всегда были уникальные специалисты и мастера, способные удивить самых искушенных знатоков", — считает он.
Площадь открытого в 2023 году Дворца спорта и образования Ирины Винер составляет 10,8 тысячи квадратных метров. На его территории проводятся тренировки, турниры и соревнования регионального и федерального масштаба. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что во Дворце прошло уже два десятка мероприятий, посетителями которых стали пять тысяч человек.