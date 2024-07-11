https://ria.ru/20240711/detali-1958856635.html

Ефимов: 80% деталей Дворца спорта и образования Ирины Винер — российские

Ефимов: 80% деталей Дворца спорта и образования Ирины Винер — российские - РИА Новости, 11.07.2024

Ефимов: 80% деталей Дворца спорта и образования Ирины Винер — российские

Более 80% деталей для создания московского Дворца спорта и образования Ирины Винер были изготовлены российскими компаниями, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:05

2024-07-11T14:05

2024-07-11T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Более 80% деталей для создания московского Дворца спорта и образования Ирины Винер были изготовлены российскими компаниями, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Более 80% деталей, используемых при возведении Дворца спорта и образования Ирины Винер, – отечественного производства и выполнены российскими компаниями. В куполе задействовано около 30 тысяч уникальных элементов, каждый из которых создавался индивидуально на специализированных станках. Точность их исполнения сопоставима по качеству с деталями космических кораблей", - заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Уточняется, что архитектурную концепцию проекта разработало бюро Labva Pro. Само здание меняет свой облик в зависимости от угла обзора, а на одной из плоскостей создается иллюзия объемного рисунка.Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что российская компания смогла успешно реализовать такое сложное архитектурно-инженерное решение как купол "Черный кристалл". "В России есть и всегда были уникальные специалисты и мастера, способные удивить самых искушенных знатоков", — считает он.Площадь открытого в 2023 году Дворца спорта и образования Ирины Винер составляет 10,8 тысячи квадратных метров. На его территории проводятся тренировки, турниры и соревнования регионального и федерального масштаба. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что во Дворце прошло уже два десятка мероприятий, посетителями которых стали пять тысяч человек.

https://ria.ru/20240710/efimov-1958625098.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы