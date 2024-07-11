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Путин допустил создание парламента БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
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14:37 11.07.2024 (обновлено: 20:52 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html
Путин допустил создание парламента БРИКС
Путин допустил создание парламента БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Путин допустил создание парламента БРИКС
Владимир Путин, выступая на X Парламентском форуме БРИКС, допустил создание парламента объединения. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:37
2024-07-11T20:52
брикс
в мире
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на X Парламентском форуме БРИКС, допустил создание парламента объединения."Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется ", — сказал глава государства.Он напомнил, что в этом году количество участников объединения увеличилось до десяти, а Россия как председатель прилагает усилия, чтобы новые члены эффективно встроились в механизмы БРИКС.&quot;Открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого&quot;, — подчеркнул Путин.Российский лидер отметил, что эти принципы близки и понятны каждому участнику БРИКС.Одним из приоритетов объединения Путин назвал достижение позитивных перемен в мировой экономике. Участники организации уделяют большое внимание росту доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке безопасных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов.Также президент напомнил, что в октябре Россия проведет саммит БРИКС, но до него запланировано еще много мероприятий.Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. Тема заседания — "Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия".Россия с 1 января этого года приняла на себя годовое председательство в объединении. Оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html
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брикс, в мире, россия, владимир путин
БРИКС, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин допустил создание парламента БРИКС

Путин допустил создание парламента БРИКС в будущем

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на X Парламентском форуме БРИКС, допустил создание парламента объединения.
"Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется ", — сказал глава государства.
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Он напомнил, что в этом году количество участников объединения увеличилось до десяти, а Россия как председатель прилагает усилия, чтобы новые члены эффективно встроились в механизмы БРИКС.
«

"Открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого", — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что эти принципы близки и понятны каждому участнику БРИКС.
Одним из приоритетов объединения Путин назвал достижение позитивных перемен в мировой экономике. Участники организации уделяют большое внимание росту доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке безопасных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов.
Также президент напомнил, что в октябре Россия проведет саммит БРИКС, но до него запланировано еще много мероприятий.
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Моди обсудит с Путиным быстрый перевод денег, пишут СМИ
7 июля, 14:00
Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. Тема заседания — "Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия".
Россия с 1 января этого года приняла на себя годовое председательство в объединении. Оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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7 июля, 08:28
 
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