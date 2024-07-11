https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html

Путин допустил создание парламента БРИКС

Путин допустил создание парламента БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Путин допустил создание парламента БРИКС

Владимир Путин, выступая на X Парламентском форуме БРИКС, допустил создание парламента объединения. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:37

2024-07-11T14:37

2024-07-11T20:52

брикс

в мире

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на X Парламентском форуме БРИКС, допустил создание парламента объединения."Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется ", — сказал глава государства.Он напомнил, что в этом году количество участников объединения увеличилось до десяти, а Россия как председатель прилагает усилия, чтобы новые члены эффективно встроились в механизмы БРИКС."Открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого", — подчеркнул Путин.Российский лидер отметил, что эти принципы близки и понятны каждому участнику БРИКС.Одним из приоритетов объединения Путин назвал достижение позитивных перемен в мировой экономике. Участники организации уделяют большое внимание росту доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке безопасных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов.Также президент напомнил, что в октябре Россия проведет саммит БРИКС, но до него запланировано еще много мероприятий.Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. Тема заседания — "Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия".Россия с 1 января этого года приняла на себя годовое председательство в объединении. Оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html

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