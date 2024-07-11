Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 11.07.2024 (обновлено: 18:36 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/briks-1958909610.html
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС
Турция совершит стратегическую ошибку, если использует членство в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада, считает турецкий аналитик, член Центрального... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:41
2024-07-11T18:36
турция
россия
брикс
нато
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Турция совершит стратегическую ошибку, если использует членство в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада, считает турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде и впоследствии заявил, что Анкара увидела важность организации. "Да, в прошлом Турция делала заявления от высокопоставленных чиновников о полноправном членстве в Шанхайской организации сотрудничества и вступлении в БРИКС. Но из этого ничего не вышло. Можно задаться вопросом, что помешало продвижению этого процесса - турецкая сторона или проблемы внутри механизма БРИКС или ШОС. Это рассматривается как следствие шатающейся внешней политики Турции", - сказал РИА Новости политик. По его словам, самая большая структурная проблема Анкары в расширении внешнеполитической активности заключается в ее более чем 70-летнем членстве в НАТО. Она является не только военным альянсом, но и структурой, в которой США контролируют процессы принятия политических, дипломатических и экономических решений в странах-членах. "Поэтому Турция не может продвигать этот процесс, оставаясь в НАТО или пытаясь стать членом ЕС. Более того, министр иностранных дел Хакан Фидан заявил об этом на мероприятии, организованном одним из аналитических центров во время своего визита в Пекин в прошлом месяце. Господин Фидан сказал: "ЕС ставит нас в тупик. БРИКС может стать хорошей альтернативой и мы хотим стать его членом". Тот факт, что Россия будет действующим председателем БРИКС в этом году, также является важным преимуществом для Турции. Усилия России здесь важны и эффективны", - добавил собеседник агентства. Гёктюрк отметил, что Турция находится на важном перепутье и если она использует вопрос о членстве в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада в процессе "политики баланса", то совершит крупную стратегическую ошибку, которая вобьет клин в отношения с друзьями из Азии, повысит ее статус ненадежной страны в дипломатии и еще больше привяжет Турцию к Атлантике. "Большинство турецкого народа подавлено политикой атлантистов, особенно в экономической сфере, и поэтому поддержит членство в БРИКС. Усилия господина Фидана здесь очень важны, и мы надеемся, что будут созданы надежные механизмы и процесс пойдет вперед", - резюмировал он. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
https://radiosputnik.ru/20240710/briks-1958813008.html
https://ria.ru/20240708/baza-1958239760.html
https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953883949.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, брикс, нато, евросоюз, в мире
Турция, Россия, БРИКС, НАТО, Евросоюз, В мире
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

Аналитик Гёктюрк: Турция ошибется, если использует членство БРИКС против Запада

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Турция совершит стратегическую ошибку, если использует членство в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада, считает турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде и впоследствии заявил, что Анкара увидела важность организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС
5 июня, 08:00
«
"Да, в прошлом Турция делала заявления от высокопоставленных чиновников о полноправном членстве в Шанхайской организации сотрудничества и вступлении в БРИКС. Но из этого ничего не вышло. Можно задаться вопросом, что помешало продвижению этого процесса - турецкая сторона или проблемы внутри механизма БРИКС или ШОС. Это рассматривается как следствие шатающейся внешней политики Турции", - сказал РИА Новости политик.
По его словам, самая большая структурная проблема Анкары в расширении внешнеполитической активности заключается в ее более чем 70-летнем членстве в НАТО. Она является не только военным альянсом, но и структурой, в которой США контролируют процессы принятия политических, дипломатических и экономических решений в странах-членах.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Матвиенко назвала количество стран в очереди на вступление в БРИКС
10 июля, 18:07
«
"Поэтому Турция не может продвигать этот процесс, оставаясь в НАТО или пытаясь стать членом ЕС. Более того, министр иностранных дел Хакан Фидан заявил об этом на мероприятии, организованном одним из аналитических центров во время своего визита в Пекин в прошлом месяце. Господин Фидан сказал: "ЕС ставит нас в тупик. БРИКС может стать хорошей альтернативой и мы хотим стать его членом". Тот факт, что Россия будет действующим председателем БРИКС в этом году, также является важным преимуществом для Турции. Усилия России здесь важны и эффективны", - добавил собеседник агентства.
Гёктюрк отметил, что Турция находится на важном перепутье и если она использует вопрос о членстве в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада в процессе "политики баланса", то совершит крупную стратегическую ошибку, которая вобьет клин в отношения с друзьями из Азии, повысит ее статус ненадежной страны в дипломатии и еще больше привяжет Турцию к Атлантике.
Вид города Трабзон - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
СМИ: заброшенную базу НАТО в Турции хотят превратить в туристический объект
8 июля, 14:53
«
"Большинство турецкого народа подавлено политикой атлантистов, особенно в экономической сфере, и поэтому поддержит членство в БРИКС. Усилия господина Фидана здесь очень важны, и мы надеемся, что будут созданы надежные механизмы и процесс пойдет вперед", - резюмировал он.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Турции заявили о неизбежности вступления страны в БРИКС
19 июня, 10:27
 
ТурцияРоссияБРИКСНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала