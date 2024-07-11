Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС
Аналитик Гёктюрк: Турция ошибется, если использует членство БРИКС против Запада
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Турция совершит стратегическую ошибку, если использует членство в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада, считает турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде и впоследствии заявил, что Анкара увидела важность организации.
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"Да, в прошлом Турция делала заявления от высокопоставленных чиновников о полноправном членстве в Шанхайской организации сотрудничества и вступлении в БРИКС. Но из этого ничего не вышло. Можно задаться вопросом, что помешало продвижению этого процесса - турецкая сторона или проблемы внутри механизма БРИКС или ШОС. Это рассматривается как следствие шатающейся внешней политики Турции", - сказал РИА Новости политик.
По его словам, самая большая структурная проблема Анкары в расширении внешнеполитической активности заключается в ее более чем 70-летнем членстве в НАТО. Она является не только военным альянсом, но и структурой, в которой США контролируют процессы принятия политических, дипломатических и экономических решений в странах-членах.
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"Поэтому Турция не может продвигать этот процесс, оставаясь в НАТО или пытаясь стать членом ЕС. Более того, министр иностранных дел Хакан Фидан заявил об этом на мероприятии, организованном одним из аналитических центров во время своего визита в Пекин в прошлом месяце. Господин Фидан сказал: "ЕС ставит нас в тупик. БРИКС может стать хорошей альтернативой и мы хотим стать его членом". Тот факт, что Россия будет действующим председателем БРИКС в этом году, также является важным преимуществом для Турции. Усилия России здесь важны и эффективны", - добавил собеседник агентства.
Гёктюрк отметил, что Турция находится на важном перепутье и если она использует вопрос о членстве в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада в процессе "политики баланса", то совершит крупную стратегическую ошибку, которая вобьет клин в отношения с друзьями из Азии, повысит ее статус ненадежной страны в дипломатии и еще больше привяжет Турцию к Атлантике.
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"Большинство турецкого народа подавлено политикой атлантистов, особенно в экономической сфере, и поэтому поддержит членство в БРИКС. Усилия господина Фидана здесь очень важны, и мы надеемся, что будут созданы надежные механизмы и процесс пойдет вперед", - резюмировал он.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.