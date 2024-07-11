https://ria.ru/20240711/briks-1958909610.html

Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

Турция совершит стратегическую ошибку, если использует членство в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада, считает турецкий аналитик, член Центрального... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:41

2024-07-11T10:41

2024-07-11T18:36

турция

россия

брикс

нато

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg

АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Турция совершит стратегическую ошибку, если использует членство в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада, считает турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде и впоследствии заявил, что Анкара увидела важность организации. "Да, в прошлом Турция делала заявления от высокопоставленных чиновников о полноправном членстве в Шанхайской организации сотрудничества и вступлении в БРИКС. Но из этого ничего не вышло. Можно задаться вопросом, что помешало продвижению этого процесса - турецкая сторона или проблемы внутри механизма БРИКС или ШОС. Это рассматривается как следствие шатающейся внешней политики Турции", - сказал РИА Новости политик. По его словам, самая большая структурная проблема Анкары в расширении внешнеполитической активности заключается в ее более чем 70-летнем членстве в НАТО. Она является не только военным альянсом, но и структурой, в которой США контролируют процессы принятия политических, дипломатических и экономических решений в странах-членах. "Поэтому Турция не может продвигать этот процесс, оставаясь в НАТО или пытаясь стать членом ЕС. Более того, министр иностранных дел Хакан Фидан заявил об этом на мероприятии, организованном одним из аналитических центров во время своего визита в Пекин в прошлом месяце. Господин Фидан сказал: "ЕС ставит нас в тупик. БРИКС может стать хорошей альтернативой и мы хотим стать его членом". Тот факт, что Россия будет действующим председателем БРИКС в этом году, также является важным преимуществом для Турции. Усилия России здесь важны и эффективны", - добавил собеседник агентства. Гёктюрк отметил, что Турция находится на важном перепутье и если она использует вопрос о членстве в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада в процессе "политики баланса", то совершит крупную стратегическую ошибку, которая вобьет клин в отношения с друзьями из Азии, повысит ее статус ненадежной страны в дипломатии и еще больше привяжет Турцию к Атлантике. "Большинство турецкого народа подавлено политикой атлантистов, особенно в экономической сфере, и поэтому поддержит членство в БРИКС. Усилия господина Фидана здесь очень важны, и мы надеемся, что будут созданы надежные механизмы и процесс пойдет вперед", - резюмировал он. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

https://radiosputnik.ru/20240710/briks-1958813008.html

https://ria.ru/20240708/baza-1958239760.html

https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953883949.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, брикс, нато, евросоюз, в мире