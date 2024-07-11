https://ria.ru/20240711/bespilotnik-1959096971.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 11.07.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:37

2024-07-11T21:37

2024-07-11T21:40

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России."Около 20.35 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале при этом написал, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. "Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), россия