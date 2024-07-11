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ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 11.07.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:37
2024-07-11T21:37
2024-07-11T21:40
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России."Около 20.35 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале при этом написал, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. "Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия
ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью