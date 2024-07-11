В Дагестане возбудили дело после ДТП с "Газелью", в котором погиб ребенок
В Дагестане завели дело после ДТП, где погиб ребенок и пострадали 17 человек
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ДагестанМесто ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дербентском районе Дагестана
Место ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дербентском районе Дагестана
МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане после ДТП с пассажирской "Газелью", в котором погиб ребенок и пострадали 17 человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В четверг на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана столкнулись пассажирская "Газель" и "Лада Приора". По данным минздрава республики, от полученных травм погиб 5-летний ребенок, 17 пострадавших находятся на лечении в больнице Дербента. Один из пациентов в тяжелом состоянии, остальные, в том числе трое детей от семи до 17 лет, в состоянии средней степени тяжести.
"В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали 17 человек и погиб один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Дело завели на водителя "Приоры", по вине которого произошла авария, по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством).
По данным следствия, местный житель, будучи лишенным водительских прав, ехал за рулем легкового автомобиля по трассе "Кавказ", где допустил столкновение с пассажирской "Газелью".
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