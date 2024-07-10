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"Всего за два месяца". План Запада в отношении Путина провалился, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 10.07.2024 (обновлено: 19:00 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/putin-1958804455.html
"Всего за два месяца". План Запада в отношении Путина провалился, пишут СМИ
"Всего за два месяца". План Запада в отношении Путина провалился, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
"Всего за два месяца". План Запада в отношении Путина провалился, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин активно ведет дипломатическую деятельность после переизбрания, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:23
2024-07-10T19:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
в мире
европа
азия
международный уголовный суд
снг
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно ведет дипломатическую деятельность после переизбрания, пишет Bloomberg.Как отмечает автор материала, проводя активную дипломатическую деятельность, российский лидер бросает вызов попыткам Вашингтона и его союзников выставить Москву международным изгоем."Всего за два месяца с начала своего пятого президентского срока в мае Путин провел более 20 встреч с лидерами стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока", — подсчитало агентство.Помимо этого, глава государства совершил шесть зарубежных визитов. Как отмечается в материале, российский президент провел встречи не только с главами стран СНГ, но также и с лидерами государств, стремящихся сохранить нейтральную позицию в ситуации на Украине. Это отражает влияние Москвы на Глобальный Юг в противовес миропорядку с доминирующей ролью Вашингтона, подчеркивает агентство.Так, Путин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, который отметил приверженность Китая российской стороне.В свою очередь, на полях саммита ШОС в начале месяца Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразившим стремление развивать теплые отношения с Россией.Кроме того, на этой неделе состоялся прием премьер-министра Нарендры Моди в Москве. Он также послал четкий сигнал о решимости страны оставаться рядом с Россией на фоне углубляющихся китайско-российских отношений.
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
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россия, владимир путин, в мире, европа, азия, международный уголовный суд, снг
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, В мире, Европа, Азия, Международный уголовный суд, СНГ
"Всего за два месяца". План Запада в отношении Путина провалился, пишут СМИ

Bloomberg: политика Путина бросает вызов попыткам США изолировать РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно ведет дипломатическую деятельность после переизбрания, пишет Bloomberg.
Как отмечает автор материала, проводя активную дипломатическую деятельность, российский лидер бросает вызов попыткам Вашингтона и его союзников выставить Москву международным изгоем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
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"Всего за два месяца с начала своего пятого президентского срока в мае Путин провел более 20 встреч с лидерами стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока", — подсчитало агентство.
Помимо этого, глава государства совершил шесть зарубежных визитов. Как отмечается в материале, российский президент провел встречи не только с главами стран СНГ, но также и с лидерами государств, стремящихся сохранить нейтральную позицию в ситуации на Украине. Это отражает влияние Москвы на Глобальный Юг в противовес миропорядку с доминирующей ролью Вашингтона, подчеркивает агентство.
Так, Путин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, который отметил приверженность Китая российской стороне.
В свою очередь, на полях саммита ШОС в начале месяца Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразившим стремление развивать теплые отношения с Россией.
Кроме того, на этой неделе состоялся прием премьер-министра Нарендры Моди в Москве. Он также послал четкий сигнал о решимости страны оставаться рядом с Россией на фоне углубляющихся китайско-российских отношений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Моди в Москве: три заблуждения о завтрашнем мире
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВ миреЕвропаАзияМеждународный уголовный судСНГ
 
 
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