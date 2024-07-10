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В Петербурге полиция проводит проверки после повреждения двух могил - РИА Новости, 10.07.2024
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15:42 10.07.2024 (обновлено: 15:45 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/peterburg-1958764743.html
В Петербурге полиция проводит проверки после повреждения двух могил
В Петербурге полиция проводит проверки после повреждения двух могил - РИА Новости, 10.07.2024
В Петербурге полиция проводит проверки после повреждения двух могил
Полиция организовала проверки после того, как на кладбищах Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались повреждены могилы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:42
2024-07-10T15:45
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Полиция организовала проверки после того, как на кладбищах Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались повреждены могилы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Девятого июля... в полицию Василеостровского района поступило сообщение от 53-летней петербурженки о том, что на Смоленском кладбище неизвестные сожгли венки на могиле её погибшего супруга. В этот же день в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 49-летней жительницы деревни Горы о том, что на кладбище... повреждена могила её погибшего сына", – говорится в сообщении. Как отмечается, по обоим фактам проводятся проверки, по результатам которых будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел. По информации интернет-газеты "Фонтанка", повреждения получили могилы участников специальной военной операции. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге полиция проводит проверки после повреждения двух могил

МВД: на кладбищах Петербурга и Ленобласти повреждены две могилы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Полиция организовала проверки после того, как на кладбищах Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались повреждены могилы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Девятого июля... в полицию Василеостровского района поступило сообщение от 53-летней петербурженки о том, что на Смоленском кладбище неизвестные сожгли венки на могиле её погибшего супруга. В этот же день в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 49-летней жительницы деревни Горы о том, что на кладбище... повреждена могила её погибшего сына", – говорится в сообщении.
Как отмечается, по обоим фактам проводятся проверки, по результатам которых будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", повреждения получили могилы участников специальной военной операции. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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