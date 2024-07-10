https://ria.ru/20240710/peterburg-1958764743.html

В Петербурге полиция проводит проверки после повреждения двух могил

В Петербурге полиция проводит проверки после повреждения двух могил - РИА Новости, 10.07.2024

В Петербурге полиция проводит проверки после повреждения двух могил

Полиция организовала проверки после того, как на кладбищах Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались повреждены могилы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:42

2024-07-10T15:42

2024-07-10T15:45

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Полиция организовала проверки после того, как на кладбищах Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались повреждены могилы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Девятого июля... в полицию Василеостровского района поступило сообщение от 53-летней петербурженки о том, что на Смоленском кладбище неизвестные сожгли венки на могиле её погибшего супруга. В этот же день в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 49-летней жительницы деревни Горы о том, что на кладбище... повреждена могила её погибшего сына", – говорится в сообщении. Как отмечается, по обоим фактам проводятся проверки, по результатам которых будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел. По информации интернет-газеты "Фонтанка", повреждения получили могилы участников специальной военной операции. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240405/voronezh-1937979185.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)