Раскрыто происхождение загадочного объекта, замеченного в небе над Россией
Эксперт: НЛО в небе над РФ, замеченное 10 июля, могло быть ракетой-носителем
© Фото очевидцаСветящийся объект в небе над Россией. 10 июля 2024
© Фото очевидца
Светящийся объект в небе над Россией. 10 июля 2024
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Светящийся объект в небе, который могли наблюдать минувшей ночью жители ряда российских регионов, вероятно, был ракетой-носителем, запущенной с территории России, сообщил РИА Новости заведующий обсерваторией Южного федерального университета Михаил Невский.
О ярком объекте, вокруг которого расходятся круги, в соцсетях рассказали жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга. О подобном НЛО также сообщают на Украине и в Белоруссии. Некоторые СМИ отметили, что речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру во Французской Гвиане.
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"Объект видели во многих регионах, а значит он находился на большой высоте. Это не низко летающие объекты вроде дронов. Скорее всего, это была ракета-носитель", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его мнению, "гвианская ракета не могла оказаться в наших широтах". Эксперт пояснил, что регионы, в которых был виден объект, располагаются выше экватора, а если бы это была гвианская ракета-носитель, ее наблюдали бы в Северной Африке, Тунисе, Марокко и южных регионах РФ, но не в Санкт-Петербурге.
"Скорее всего, был запуск ракеты-носителя с территории России. Один из возможных вариантов - Плесецк (космодром в Архангельской области)", - отметил Невский.
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