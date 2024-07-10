https://ria.ru/20240710/obekt-1958701531.html

Раскрыто происхождение загадочного объекта, замеченного в небе над Россией

Раскрыто происхождение загадочного объекта, замеченного в небе над Россией - РИА Новости, 10.07.2024

Раскрыто происхождение загадочного объекта, замеченного в небе над Россией

Светящийся объект в небе, который могли наблюдать минувшей ночью жители ряда российских регионов, вероятно, был ракетой-носителем, запущенной с территории... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:53

2024-07-10T11:53

2024-07-10T11:56

россия

санкт-петербург

брянская область

южный федеральный университет

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Светящийся объект в небе, который могли наблюдать минувшей ночью жители ряда российских регионов, вероятно, был ракетой-носителем, запущенной с территории России, сообщил РИА Новости заведующий обсерваторией Южного федерального университета Михаил Невский. О ярком объекте, вокруг которого расходятся круги, в соцсетях рассказали жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга. О подобном НЛО также сообщают на Украине и в Белоруссии. Некоторые СМИ отметили, что речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру во Французской Гвиане. "Объект видели во многих регионах, а значит он находился на большой высоте. Это не низко летающие объекты вроде дронов. Скорее всего, это была ракета-носитель", - сказал собеседник агентства. При этом, по его мнению, "гвианская ракета не могла оказаться в наших широтах". Эксперт пояснил, что регионы, в которых был виден объект, располагаются выше экватора, а если бы это была гвианская ракета-носитель, ее наблюдали бы в Северной Африке, Тунисе, Марокко и южных регионах РФ, но не в Санкт-Петербурге. "Скорее всего, был запуск ракеты-носителя с территории России. Один из возможных вариантов - Плесецк (космодром в Архангельской области)", - отметил Невский.

https://ria.ru/20240228/nlo-1929893041.html

https://ria.ru/20231224/bayden-1917809404.html

россия

санкт-петербург

брянская область

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россия, санкт-петербург, брянская область, южный федеральный университет