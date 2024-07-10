https://ria.ru/20240710/mvd-1958759314.html

МВД Белоруссии и России обсудили миграционную политику

МВД Белоруссии и России обсудили миграционную политику - РИА Новости, 10.07.2024

МВД Белоруссии и России обсудили миграционную политику

Представители министерств внутренних дел Белоруссии и России обсудили в Гродно согласованную миграционную политику, сообщает белорусское госагентство Белта. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:26

2024-07-10T15:26

2024-07-10T15:26

белоруссия

россия

мигранты

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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Представители министерств внутренних дел Белоруссии и России обсудили в Гродно согласованную миграционную политику, сообщает белорусское госагентство Белта. "Заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики состоялось в Гродно", - говорится в сообщении. Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, "на заседании произошел обмен опытом законодательства как с российской стороны, так и с белорусской стороны". "Мы приняли очень много интересных моментов, на которые необходимо будет обратить внимание. Все это продумываем, проработаем и в ближайшем будущем, скорее всего, будем выносить на рассмотрение в правительство и в парламент Республики Беларусь", - сказал он. В сообщении также приводятся слова первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового о том, что стороны уже подписали соглашение об установлении норм и правил пересечения границ несовершеннолетними, о взаимном признании виз, о свободном перемещении граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью. "Создавая условия и удобства как для граждан наших государств, так и третьих стран, мы в первую очередь обязаны думать о безопасности на территории Союзного государства. Для этого принят ряд соглашений, которые позволят аккумулировать базы данных дактилоскопической информации, оперативной информации по специальным каналам связи, что даст рычаги правоохранительным структурам наших стран минимизировать и исключить в последующем все негативные тенденции", - сказал Горовой.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

https://ria.ru/20240326/provokatsiya-1935847580.html

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белоруссия, россия, мигранты