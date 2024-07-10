Рейтинг@Mail.ru
МВД Белоруссии и России обсудили миграционную политику - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/mvd-1958759314.html
МВД Белоруссии и России обсудили миграционную политику
МВД Белоруссии и России обсудили миграционную политику - РИА Новости, 10.07.2024
МВД Белоруссии и России обсудили миграционную политику
Представители министерств внутренних дел Белоруссии и России обсудили в Гродно согласованную миграционную политику, сообщает белорусское госагентство Белта. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:26
2024-07-10T15:26
белоруссия
россия
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798346300_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_ff22787bcfa46c21633e90149bc8df05.jpg
МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Представители министерств внутренних дел Белоруссии и России обсудили в Гродно согласованную миграционную политику, сообщает белорусское госагентство Белта. "Заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики состоялось в Гродно", - говорится в сообщении. Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, "на заседании произошел обмен опытом законодательства как с российской стороны, так и с белорусской стороны". "Мы приняли очень много интересных моментов, на которые необходимо будет обратить внимание. Все это продумываем, проработаем и в ближайшем будущем, скорее всего, будем выносить на рассмотрение в правительство и в парламент Республики Беларусь", - сказал он. В сообщении также приводятся слова первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового о том, что стороны уже подписали соглашение об установлении норм и правил пересечения границ несовершеннолетними, о взаимном признании виз, о свободном перемещении граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью. "Создавая условия и удобства как для граждан наших государств, так и третьих стран, мы в первую очередь обязаны думать о безопасности на территории Союзного государства. Для этого принят ряд соглашений, которые позволят аккумулировать базы данных дактилоскопической информации, оперативной информации по специальным каналам связи, что даст рычаги правоохранительным структурам наших стран минимизировать и исключить в последующем все негативные тенденции", - сказал Горовой.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
https://ria.ru/20240326/provokatsiya-1935847580.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798346300_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e8962dedc61036d8d78dc500e11615ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, мигранты
Белоруссия, Россия, Мигранты
МВД Белоруссии и России обсудили миграционную политику

МВД Белоруссии и России обсудили согласованную миграционную политику

CC BY-SA 4.0 / Fczarnowski / Hrodna (Grodno), located on the Neman River / Cropped imageГродно, Белоруссия
Гродно, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Fczarnowski / Hrodna (Grodno), located on the Neman River / Cropped image
Гродно, Белоруссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Представители министерств внутренних дел Белоруссии и России обсудили в Гродно согласованную миграционную политику, сообщает белорусское госагентство Белта.
«
"Заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики состоялось в Гродно", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мигрантская угроза: Россия в опасности
Вчера, 08:00
Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, "на заседании произошел обмен опытом законодательства как с российской стороны, так и с белорусской стороны". "Мы приняли очень много интересных моментов, на которые необходимо будет обратить внимание. Все это продумываем, проработаем и в ближайшем будущем, скорее всего, будем выносить на рассмотрение в правительство и в парламент Республики Беларусь", - сказал он.
В сообщении также приводятся слова первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового о том, что стороны уже подписали соглашение об установлении норм и правил пересечения границ несовершеннолетними, о взаимном признании виз, о свободном перемещении граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
«
"Создавая условия и удобства как для граждан наших государств, так и третьих стран, мы в первую очередь обязаны думать о безопасности на территории Союзного государства. Для этого принят ряд соглашений, которые позволят аккумулировать базы данных дактилоскопической информации, оперативной информации по специальным каналам связи, что даст рычаги правоохранительным структурам наших стран минимизировать и исключить в последующем все негативные тенденции", - сказал Горовой.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение
26 марта, 11:32
 
БелоруссияРоссияМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала