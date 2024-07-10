https://ria.ru/20240710/kompanii-1958654363.html

В Россию после февраля 2022 года пришли более 13 тысяч иностранных компаний

В Россию после февраля 2022 года пришли более 13 тысяч иностранных компаний - РИА Новости, 10.07.2024

В Россию после февраля 2022 года пришли более 13 тысяч иностранных компаний

Больше 13 тысяч компаний с иностранной собственностью начали работать в России после февраля 2022 года, при этом 121 организация из них открылась в четырех... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:15

2024-07-10T03:15

2024-07-10T10:44

россия

москва

смоленская область

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953732796_0:0:3408:1918_1920x0_80_0_0_87e96dd66f188bbdfe8f3a62b8669033.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Больше 13 тысяч компаний с иностранной собственностью начали работать в России после февраля 2022 года, при этом 121 организация из них открылась в четырех новых регионах, выяснило РИА Новости, изучив данные сервиса "БИР-Аналитик". Так, по данным сервиса, с 25 февраля 2022 года по настоящее время в России было зарегистрировано 13 378 компаний в собственности у иностранцев. Больше всего из них открылось в Москве — 7 177 компаний, Смоленской области — 1 531 компания, Московской области — 897 компаний, Санкт-Петербурге — 674 компании и Приморском крае — 298 компаний. Также в лидерах оказались Амурская область (271 компания), Новосибирская область (143), Хабаровский край (126), республика Татарстан (118) и Забайкальский край (117). Среди новых компаний больше всего организаций действуют в сфере оптовой торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) — 4 565, розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) — 2 080, строительства зданий — 1 001, торговли автомобилями и мотоциклами — 666 и специализированных строительных работ — 516. Закрывают топ-10 компаний организации, ведущие деятельность в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта (462 штуки), предоставляющие продукты питания и напитки (342), разрабатывающие программное обеспечение (267), обслуживающие здания и территории (259) и занимающиеся административно-хозяйственной деятельностью (248). В среднем за месяц в этом году, если учитывать январь-июнь, открывалось 559 иностранных компаний, что больше среднемесячного значения за прошлый год — 508 компаний. С марта и до конца 2022 года в России ежемесячно открывались лишь по 388 компаний в среднем, а до санкций, с января 2021 года по февраль 2022, — по 303 компании в месяц. Также с конца февраля 2022 года в России начали работу еще 2 573 организации, которые находятся во владении как у иностранцев, так и у резидентов России.

https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958495366.html

https://ria.ru/20240704/sanktsii-1957509941.html

россия

москва

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, смоленская область, экономика