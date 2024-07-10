https://ria.ru/20240710/don-1958790528.html

Волгоградская и Ростовская области предложили план по сохранению Дона

Волгоградская и Ростовская области предложили план по сохранению Дона - РИА Новости, 10.07.2024

Волгоградская и Ростовская области предложили план по сохранению Дона

Главы Волгоградской и Ростовской областей Андрей Бочаров и Василий Голубев провели межрегиональную конференцию по вопросам сохранения Дона, по ее результатам... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:08

2024-07-10T17:08

2024-07-10T17:08

волгоградская область

дон

андрей бочаров

василий голубев

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222534_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b7fde1a4a7456de5f79bfc66a6db90a6.jpg

ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Главы Волгоградской и Ростовской областей Андрей Бочаров и Василий Голубев провели межрегиональную конференцию по вопросам сохранения Дона, по ее результатам приняты предложения, которые будут направлены в федеральные ведомства для включения их в новый нацпроект и госпрограммы, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области. "Десятого июля на межрегиональной конференции в Волгограде по вопросам сохранения водных объектов с учетом климатических вызовов, которая состоялась под руководством губернаторов Андрея Бочарова и Василия Голубева, принята коллективная резолюция... Предложения будут направлены в правительство РФ, Совет Федерации ФС РФ, а также ключевые федеральные министерства для включения в новый нацпроект и профильные госпрограммы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первую очередь на конференции обсуждались вопросы сохранения реки Дон и ее водного бассейна, Цимлянского водохранилища. "Сохранение Дона — для нас это вопрос жизни и смерти. Результаты нашей работы будут влиять на качество жизни не только жителей наших регионов, регионов юга России, но и всей нашей страны", - сказал Бочаров, слова которого приводятся в сообщении. По данным властей, итогом конференции, в которой приняли участие экологи, ученые и представители законодательных собраний Ростовской и Волгоградской областей, стала коллективная резолюция. Отмечается, что участники обсуждения приняли решение обратиться в Совет Федерации за увеличением финансирования работ по очистке и восстановлению водных объектов Дона, обратиться в правительство России по проведению исследований о возможности строительства еще одного Волго-Донского канала, а также обратиться в Минэнерго РФ, чтобы включить "донской вопрос" в федеральный проект "Вода России".

https://ria.ru/20240625/volgograd-1955276766.html

https://ria.ru/20240528/tekhnika-1948915790.html

дон

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дон, андрей бочаров, василий голубев, ростовская область