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Волгоградская и Ростовская области предложили план по сохранению Дона - РИА Новости, 10.07.2024
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Волгоградская область
 
17:08 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/don-1958790528.html
Волгоградская и Ростовская области предложили план по сохранению Дона
Волгоградская и Ростовская области предложили план по сохранению Дона - РИА Новости, 10.07.2024
Волгоградская и Ростовская области предложили план по сохранению Дона
Главы Волгоградской и Ростовской областей Андрей Бочаров и Василий Голубев провели межрегиональную конференцию по вопросам сохранения Дона, по ее результатам... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:08
2024-07-10T17:08
волгоградская область
дон
андрей бочаров
василий голубев
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ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Главы Волгоградской и Ростовской областей Андрей Бочаров и Василий Голубев провели межрегиональную конференцию по вопросам сохранения Дона, по ее результатам приняты предложения, которые будут направлены в федеральные ведомства для включения их в новый нацпроект и госпрограммы, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области. "Десятого июля на межрегиональной конференции в Волгограде по вопросам сохранения водных объектов с учетом климатических вызовов, которая состоялась под руководством губернаторов Андрея Бочарова и Василия Голубева, принята коллективная резолюция... Предложения будут направлены в правительство РФ, Совет Федерации ФС РФ, а также ключевые федеральные министерства для включения в новый нацпроект и профильные госпрограммы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первую очередь на конференции обсуждались вопросы сохранения реки Дон и ее водного бассейна, Цимлянского водохранилища. "Сохранение Дона — для нас это вопрос жизни и смерти. Результаты нашей работы будут влиять на качество жизни не только жителей наших регионов, регионов юга России, но и всей нашей страны", - сказал Бочаров, слова которого приводятся в сообщении. По данным властей, итогом конференции, в которой приняли участие экологи, ученые и представители законодательных собраний Ростовской и Волгоградской областей, стала коллективная резолюция. Отмечается, что участники обсуждения приняли решение обратиться в Совет Федерации за увеличением финансирования работ по очистке и восстановлению водных объектов Дона, обратиться в правительство России по проведению исследований о возможности строительства еще одного Волго-Донского канала, а также обратиться в Минэнерго РФ, чтобы включить "донской вопрос" в федеральный проект "Вода России".
https://ria.ru/20240625/volgograd-1955276766.html
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дон, андрей бочаров, василий голубев, ростовская область
Волгоградская область, Дон, Андрей Бочаров, Василий Голубев, Ростовская область

Волгоградская и Ростовская области предложили план по сохранению Дона

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРека Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области
Река Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Река Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области
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ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Главы Волгоградской и Ростовской областей Андрей Бочаров и Василий Голубев провели межрегиональную конференцию по вопросам сохранения Дона, по ее результатам приняты предложения, которые будут направлены в федеральные ведомства для включения их в новый нацпроект и госпрограммы, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Десятого июля на межрегиональной конференции в Волгограде по вопросам сохранения водных объектов с учетом климатических вызовов, которая состоялась под руководством губернаторов Андрея Бочарова и Василия Голубева, принята коллективная резолюция... Предложения будут направлены в правительство РФ, Совет Федерации ФС РФ, а также ключевые федеральные министерства для включения в новый нацпроект и профильные госпрограммы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в первую очередь на конференции обсуждались вопросы сохранения реки Дон и ее водного бассейна, Цимлянского водохранилища.
"Сохранение Дона — для нас это вопрос жизни и смерти. Результаты нашей работы будут влиять на качество жизни не только жителей наших регионов, регионов юга России, но и всей нашей страны", - сказал Бочаров, слова которого приводятся в сообщении.
По данным властей, итогом конференции, в которой приняли участие экологи, ученые и представители законодательных собраний Ростовской и Волгоградской областей, стала коллективная резолюция. Отмечается, что участники обсуждения приняли решение обратиться в Совет Федерации за увеличением финансирования работ по очистке и восстановлению водных объектов Дона, обратиться в правительство России по проведению исследований о возможности строительства еще одного Волго-Донского канала, а также обратиться в Минэнерго РФ, чтобы включить "донской вопрос" в федеральный проект "Вода России".
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