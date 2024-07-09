https://ria.ru/20240709/udmurtiya-1958521180.html
Еще у 24 детей из лагеря в Удмуртии обнаружили признаки отравления
Еще у 24 детей из лагеря в Удмуртии обнаружили признаки отравления - РИА Новости, 09.07.2024
Еще у 24 детей из лагеря в Удмуртии обнаружили признаки отравления
Ещё у 24 детей, отдыхающих в летнем лагере в удмуртском Глазове, обнаружили признаки отравления, сообщил информационный центр СК РФ в своём Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:15
2024-07-09T15:15
2024-07-09T15:22
происшествия
здоровье - общество
россия
глазов
удмуртская республика (удмуртия)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
УФА, 9 июл - РИА Новости. Ещё у 24 детей, отдыхающих в летнем лагере в удмуртском Глазове, обнаружили признаки отравления, сообщил информационный центр СК РФ в своём Telegram-канале. Ранее региональное СУСК РФ сообщало об отравлении 4 детей в лагере "Алые зори", пострадавших госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Роспотребнадзор региона сообщал, что работа организации ограничена на 7 дней. "В сети интернет сообщается о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере "Алые Зори" в городе Глазове Удмуртской Республики. 8 июля текущего года с подозрением на острое пищевое отравление госпитализировано четверо школьников, признаки заболевания обнаружены еще у 24 детей", - сообщает СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУСК Рустама Тугушева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20240709/bastrykin-1958499963.html
россия
глазов
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, глазов, удмуртская республика (удмуртия), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Глазов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Еще у 24 детей из лагеря в Удмуртии обнаружили признаки отравления
СК: у 24 детей, отдыхающих в лагере в Глазове, обнаружили признаки отравления