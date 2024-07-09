https://ria.ru/20240709/udmurtiya-1958521180.html

Еще у 24 детей из лагеря в Удмуртии обнаружили признаки отравления

Еще у 24 детей из лагеря в Удмуртии обнаружили признаки отравления - РИА Новости, 09.07.2024

Еще у 24 детей из лагеря в Удмуртии обнаружили признаки отравления

Ещё у 24 детей, отдыхающих в летнем лагере в удмуртском Глазове, обнаружили признаки отравления, сообщил информационный центр СК РФ в своём Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:15

2024-07-09T15:15

2024-07-09T15:22

происшествия

здоровье - общество

россия

глазов

удмуртская республика (удмуртия)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 9 июл - РИА Новости. Ещё у 24 детей, отдыхающих в летнем лагере в удмуртском Глазове, обнаружили признаки отравления, сообщил информационный центр СК РФ в своём Telegram-канале. Ранее региональное СУСК РФ сообщало об отравлении 4 детей в лагере "Алые зори", пострадавших госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Роспотребнадзор региона сообщал, что работа организации ограничена на 7 дней. "В сети интернет сообщается о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере "Алые Зори" в городе Глазове Удмуртской Республики. 8 июля текущего года с подозрением на острое пищевое отравление госпитализировано четверо школьников, признаки заболевания обнаружены еще у 24 детей", - сообщает СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУСК Рустама Тугушева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240709/bastrykin-1958499963.html

россия

глазов

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, здоровье - общество, россия, глазов, удмуртская республика (удмуртия), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)